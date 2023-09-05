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Beyazlar içinde bir Melis! Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

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#Melis Sezen#Salih Bademci#80. Venedik Film Festivali
Beyazlar içinde bir Melis Genç oyuncu dünya yıldızları arasında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 12:39

Bu yıl 80'inci yaşını kutlayan Venedik Film Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Her ne kadar Hollywood'da devam eden grev yüzünden geçmiş yıllara oranla sönük geçse de yine de sinema ve moda dünyasının yıldızları o ünlü kırmızı halıda boy gösteriyor. 

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Hollywood yıldızları dikkat çekecek kadar az olsa da yine de Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısını dünyanın dört bir yanından ünlü yıldızlar renklendirdi. Dün gece yapılan Priscilla filminin galasında bu yıldızlar arasında Türk oyuncular da vardı.

Beyazlar içinde bir Melis Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

Rol aldığı Sadakatsiz adlı diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Melis Sezen ile deneyimli meslektaşı Salih Bademci de dün gece yapılan galanın konukları arasında yer aldı.

Beyazlar içinde bir Melis Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

Hem Sezen hem de Bademci, diğer birçok gala konuğu gibi kırmızı halıya beyazlar içinde çıktı. Melis Sezen, sırt kısmı açık askılı dar kıyafeti içinde bütün dikkatleri üzerinde topladı.

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Saçlarını gevşek topuz yapan Sezen, kırmızı halının iki yanında görev yapan yüzlerce fotoğrafçıya uzun uzun yoz verdi.

Beyazlar içinde bir Melis Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

Salih Bademci de galada beyaz takım elbise giydi. Ceketinin sol yanındaki siyah kalp simgesi de dikkatlerden kaçmadı.

Beyazlar içinde bir Melis Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

Melis Sezen, sosyal medya sayfasında da Venedik'te çekilen pozlarını paylaştı. 

Beyazlar içinde bir Melis Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

Galada Melis Sezen ve Salih Bademci dışında bazı konuklar da beyaz tercih etmişti. Gelin bir de onlara bakalım... Genç yıldız Bella Thorne da gala için beyaz giydi. 

Beyazlar içinde bir Melis Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

Caliee Spaney de beyazlar içinde kamera karşısına çıktı.

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Beyazlar içinde bir Melis Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

Rocio Munoz Morales gala gecesinin beyazlı konukları arasında yer aldı.

 

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#Melis Sezen#Salih Bademci#80. Venedik Film Festivali

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