Beyazlar içinde bir Melis! Genç oyuncu dünya yıldızları arasında

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Hollywood yıldızları dikkat çekecek kadar az olsa da yine de Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısını dünyanın dört bir yanından ünlü yıldızlar renklendirdi. Dün gece yapılan Priscilla filminin galasında bu yıldızlar arasında Türk oyuncular da vardı.

Rol aldığı Sadakatsiz adlı diziyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Melis Sezen ile deneyimli meslektaşı Salih Bademci de dün gece yapılan galanın konukları arasında yer aldı.

Hem Sezen hem de Bademci, diğer birçok gala konuğu gibi kırmızı halıya beyazlar içinde çıktı. Melis Sezen, sırt kısmı açık askılı dar kıyafeti içinde bütün dikkatleri üzerinde topladı.

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Saçlarını gevşek topuz yapan Sezen, kırmızı halının iki yanında görev yapan yüzlerce fotoğrafçıya uzun uzun yoz verdi.

Salih Bademci de galada beyaz takım elbise giydi. Ceketinin sol yanındaki siyah kalp simgesi de dikkatlerden kaçmadı.

Melis Sezen, sosyal medya sayfasında da Venedik'te çekilen pozlarını paylaştı.

Galada Melis Sezen ve Salih Bademci dışında bazı konuklar da beyaz tercih etmişti. Gelin bir de onlara bakalım... Genç yıldız Bella Thorne da gala için beyaz giydi.

Caliee Spaney de beyazlar içinde kamera karşısına çıktı.

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Rocio Munoz Morales gala gecesinin beyazlı konukları arasında yer aldı.