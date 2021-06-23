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Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç: Özge'den daha heyecanlıyım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Berrak Tüzünataç: Özge'den daha heyecanlıyım

Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek’teydi.

Ünlü oyuncu muhabirlerin “Yeni bir projeniz var mı” sorusuna “Bir sürü proje var, bunlardan haberdar olacaksınız ama önce Merkür retrosunun geçmesi bekliyorum” diye yanıt verdi.

Yakın arkadaşı Özge Özpirinçci’nin hamileliği hakkında da konuşan Tüzünataç, “Ben ondan daha heyecanlıyım desem yeridir. Alacağım kıyafetleri düşünüyorum ona, çok mutluyum” dedi. 

Berrak Tüzünataç: Özgeden daha heyecanlıyım

"EVET HAMİLEYİM"

Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabında doğrulamıştı:

"9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler"

Eylül ayında nikah masasına oturacak olan çift kız bebek bekliyor...

Berrak Tüzünataç: Özgeden daha heyecanlıyım

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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