Berk Hakman: Asıl mağdur olan benim!

Rus yazar Olga Karpovich, eski erkek arkadaşı oyuncu Berk Hakman hakkında şikayette bulundu. Ünlü oyuncunun kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Karpocich, “Berk Hakman iki yıl önce Antalya’da kaldığım bir otelde beni tehdit etmişti. Ancak şikayetçi olmadım. Daha sonra birkaç defa evimin önünden geçtiğini görünce tedirgin oldum” dedi.

Talebi kabul eden mahkeme Hakman’ın, yazara 2 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme, oyuncunun “Asıl mağdur benim” diyerek tedbir kararına itirazını da reddetti.

İlişkileri 5 ay sürdü

İstanbul Aile Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Karpovich’in Türkiye’deki sinema ve televizyon yapımlarının Rusya’daki yayın haklarını Rus şirketleri adına satın aldığı ifade edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Olga Karpovich ile Berk Hakman iki yıl önce tanışmış ve yaklaşık 5 ay süren bir arkadaşlıkları olmuştur. Karpovich, 2 yıl önce Hakman tarafından tehdit edilmiştir.

Karpovich, İstanbul’da yalnız yaşamaktadır. Hakman, son günlerde evinin önünde görünce tedirgin olmuştur. Güvenliğinden endişe duymaktadır.”

Mahkeme Hakman’ın 2 ay süreyle Karpovich’e yaklaşmamasına karar verdi.

Berk Hakman’ın avukat ise “Karşı taraf cep telefonundan ve sosyal medyadan Berk Hakman’ı sürekli olarak rahatsız etmektedir. Hakman’ı evinin önünden birkaç defa gördüğü iddiası ise tamamen gerçek dışıdır” dedi. Hakman, asıl mağdurun kendisi olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme Hakman’ın itirazını reddetti.