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Haber GiriÅŸ: 14.07.2021 - 10:58 | Son GÃ¼ncelleme:

Berk Atan'dan sevgilisi Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu ile ilk paylaÅŸÄ±m

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Berk Atan'dan sevgilisi Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu ile ilk paylaÅŸÄ±m

Oyuncu Berk Atan'Ä±n bir sÃ¼redir Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyordu.

AÅŸk, Berk Atan'Ä±n Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu'nun fotoÄŸrafÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± "Ã‡ok gÃ¼zelsin be insafsÄ±z" notuyla ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ddialar karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalan Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã‡eÅŸme tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Berk Atan ve Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu aÅŸkÄ± belgelendi... Ä°lk kare Ã‡eÅŸmeden
Berk Atan ve Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu aÅŸkÄ± belgelendi... Ä°lk kare ÇeÅŸme'den!

DÃ¼n de sÃ¼rpriz aÅŸktan ilk paylaÅŸÄ±m geldi. Atan, sevgilisi ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Benim canÄ±m" notuyla Instagram'da paylaÅŸtÄ±.

Ä°kilinin birbirlerine olan benzerlikleri dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Berk Atandan sevgilisi Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu ile ilk paylaÅŸÄ±m

En lezzetli yemek tarifleri burada

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