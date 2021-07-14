Berk Atan'dan sevgilisi Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu ile ilk paylaÅŸÄ±m
Oyuncu Berk Atan'Ä±n bir sÃ¼redir Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyordu.
AÅŸk, Berk Atan'Ä±n Selin YaÄŸcÄ±oÄŸlu'nun fotoÄŸrafÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± "Ã‡ok gÃ¼zelsin be insafsÄ±z" notuyla ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°ddialar karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalan Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã‡eÅŸme tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
DÃ¼n de sÃ¼rpriz aÅŸktan ilk paylaÅŸÄ±m geldi. Atan, sevgilisi ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Benim canÄ±m" notuyla Instagram'da paylaÅŸtÄ±.
Ä°kilinin birbirlerine olan benzerlikleri dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
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