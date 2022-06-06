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Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya sürpriz doğum günü

#Beren Saat#Kenan Doğulu#Gülşen
Beren Saatten Kenan Doğuluya sürpriz doğum günü

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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HAPPY KEN DAY

Kenan Doğulu, 31 Mayıs’taki doğum gününü kendisi için organize edilen renkli bir partiyle kutladı. 48 yaşına giren ünlü müzisyen, “Happy Ken Day” adı verilen partide eşi Beren Saat ile birlikte doyasıya eğlendi. Çifti Alina Boz, Hande Erçel, Arem Özgüç gibi ünlü dostları yalnız bırakmadı.

YİNE KONUŞULDU

Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen yine iddialı bir tercih yaptı. Ünlü şarkıcı önceki gün Cahide Palazzo adlı mekanda sahneye çıktı.

Beren Saatten Kenan Doğuluya sürpriz doğum günü


Gülşen bu kez sadece meme uçlarını kapatan bir büstiyer giydi. Ünlü şarkıcının bu kıyafeti yine sosyal medyada olay oldu.

FOTOĞRAFIN YAKIŞIKLILIĞI

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Cansel Elçin, sosyal medya hesabında yakın dostları Behzat Uygur ve Kerem Alışık’la beraber çekilen eski bir fotoğrafını paylaşarak nostalji yaptı.

Beren Saatten Kenan Doğuluya sürpriz doğum günü


Elçin, İzmir’deki Swiss Otel’in havuzunda verdikleri bu karenin altına “Fotoğrafın yakışıklılığı” notunu düştü.

BABA DÜET

Buray, önceki akşam Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı.

Beren Saatten Kenan Doğuluya sürpriz doğum günü

ki yıl sonra memleketi Kuzey Kıbrıs’ta sahneye çıkan Buray, konserine “Sen Sevda mısın?” şarkısıyla başladı. Ünlü şarkıcı, gecenin ilerleyen dakikalarında konuklar arasında yer alan babası Turgay Salim Hoşsöz’ü sahnesinde ağırladı. Kıbrıs’ın en ünlü halk ozanları arasında gösterilen babasıyla birlikte “Magosa Limanı” şarkısını söyleyen Buray dakikalarca ayakta alkışlandı. (Sayit DURMAZ)

'HARBİYE SİZİ ÇOK ÖZLEDİM'

Tan Taşçı, “N Kolay Harbiye Açık Hava” konserlerinin dördüncüsü için dün gece sahnedeydi. Yeni teklisi “Gayrı” ile gecenin açılışını yapan Taşçı, 2.5 saat sahnede kaldı.

Beren Saatten Kenan Doğuluya sürpriz doğum günü

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Sanatçı, “Hep yollardayız, konserler güzel gidiyor ama sizi özlüyorum Harbiye. Kavuşmak ne güzel” diyerek binlerce İstanbulluyu selamladı. (Sayit DURMAZ)

İVEDİK'İN AVUKATI

Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem de senaristi olduğu “Recep İvedik” serisinin 7’nci filmi için sete çıktı.

Beren Saatten Kenan Doğuluya sürpriz doğum günü

Ünlü komedyen önceki gün filmde avukat rolündeki Öznur Serçeler’le sette çekilen bir karesini Instagram hesabının ‘Hikaye’ bölümüne yükledi. Şahan Gökbakar, o karenin altına “Avukat hanım” notunu düştü.

Beren Saatten Kenan Doğuluya sürpriz doğum günü

Şahan Gökbakar, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar’la çekim sonrası Ataşehir’deki Hatay Gurme adlı mekana gitti. Ünlü komedyen ve kardeşi, mekanın sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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#Beren Saat#Kenan Doğulu#Gülşen

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