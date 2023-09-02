Berdan Mardini: Doğuluyuz diye şalvarla mı dolaşalım!

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Türkücü, eleştirilere “Bir kıyafet giyineyim, hemen olay oluyor!” diyerek tepki gösterdi:



“Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim? Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’, ben giyeyim ‘Türkücüye bak’ oluyor. Artık fotoğraflarımı yorumlara da kapatacağım.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

RUTİN KONTROL

Aslıhan Doğan Turan önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ndeydi.

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Oğlu Hamza Arda ve annesiyle beraber hastane çıkışı görüntülenen ünlü isim, “Kendim için değil Hamza Arda için geldik. Rutin kontrollerimiz vardı” dedi. Aslıhan Doğan Turan, geçen günlerde hamileliğinin 2. ayında üçüncü bebeğini kaybetmişti.

SENİ ÇOK SEVİYORUZ

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel’in kızı Yeda 6. yaşına bastı.

Demirel ailesi, doğum gününü evde kendi yaptıkları pasta ile kutladı. Volkan Demirel, fotoğraflarını “İyi ki doğdun güzel kızım, seni çok seviyoruz” notuyla paylaştı.

41 KERE MAŞALLAH

Rubato önceki akşam Bodrum Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı.

Rubato, sevenlerine arabesk şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşatarak sezon finali yaptı. Grup, birçok ilde konser verdiğini ve şu an 41. sahnelerine çıktıklarını söyledi. Rubato hayranları “41 kere maşallah” dedi.

FLÖRT TATLI BİR ENERJİDİR

Sedef İybar’ın beIN Gurme’de yayınlanan “Sedef’e Yemeğe Bekleriz”in 13’üncü bölümüne Esra Dermancıoğlu, Claudio Chinali ve Şahin Irmak konuk oldu.

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Dermancıoğlu, ‘Biri Flört Mü Dedi?’ oyunu hakkında şunları söyledi: “Flört illa bir kişiyi baştan çıkarmak değildir. Flört gündelik hayatın akışındaki karşılıklı tatlı bir enerjidir.”

SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ

Gökhan Türkmen önceki akşam İzmir Kültürpark Açıkhava’da sahne aldı. Türkmen’e yoğun ilgi gösteren sevenleri, biletlerin günler öncesinden tükenmesini sağladı.

Konserde şarkıcı 40. doğum gününü ekip arkadaşları ve seyircileri ile beraber kutladı. Yoğun konser temposuna durmaksızın devam eden Gökhan Türkmen, 1 Ekim’de Stuttgart’tan başlayacak 7 konserlik Avrupa turnesine çıkacak.

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KARAKOL'A YENİ VERSİYON

Sibel Can, “Karakol” şarkısının ‘deep mix’ versiyonuyla dinleyicilerine sürpriz yaptı. Şarkı, DJ Deeprise tarafından yeniden düzenlenerek Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

Sibel Can, “Sıla imzalı ilk şarkımın çok sevilmesi ve farklı versiyonlarla da daha fazla dinleyici kitlesi edinmesi beni çok mutlu ediyor” dedi.

23. YIL POZU

Hande Yener, müzik kariyerinin 23’üncü yılı ve “Afrodizyak” albümünün başarısını kutlamak için özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Ünlü popçu, Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Yener, hayranlarına zirve yarışında kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.