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Haber Giriş: 25.02.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

Bennu Yıldırımlar'dan yıllar sonra gelen itiraf: 8.5 yıl ağladım!

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Bennu Yıldırımlar, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar’dan 8.5 yıl sonra itiraf geldi.

Yıldırımlar yaptığı açıklamada, "Bu rolü hem tiyatro hem de dizide canlandırdım. 179 bölüm dizide, 400 oyunda tiyatroda ‘Fikret’i oynadım. Hayatımda bir karakterin 8.5 yıl süreceği aklıma gelmezdi. Fikret nedeniyle hep gözü yaşlıydım. Senaristler bana gülen karakteri az yazıyor. Neşeli sahneler yazarlarsa sevinirim.” ifadelerini kullandı.

Bennu Yıldırımlardan yıllar sonra gelen itiraf: 8.5 yıl ağladım


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