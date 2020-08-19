MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBenimle 40 yıl geçirir misin
GeriMagazin Benimle 40 yıl geçirir misin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Umut ÜNVER
Haber Giriş: 19.08.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Benimle 40 yıl geçirir misin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Benimle 40 yıl geçirir misin
Abone Olgoogle-news

Oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a evlenme teklif eden Cem Belevi, rol alacağı sinema filminin görüşmeleri için geldiği Etiler’de objektife takıldı.

Şarkıcı, muhabirlerin romantik teklifini sorması üzerine “Bu pandemi döneminde 40 günü beraber geçirince, ‘40 yılda beraber geçer’ deyip teklif ettim” dedi. Düğünün 2020 yılında olmayacağını açıklayan Belevi, “2020 bitsin ondan sonra inşallah” diye konuştu. Düğün nerede olacağının da belli olmadığını belirten şarkıcı, “İstanbul olabilir. İzmirliyim, İzmir olabilir. Yurtdışı da olabilir, Biz anlık karar veriyoruz” dedi.

Benimle 40 yıl geçirir misin


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle