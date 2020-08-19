Benimle 40 yıl geçirir misin

Şarkıcı, muhabirlerin romantik teklifini sorması üzerine “Bu pandemi döneminde 40 günü beraber geçirince, ‘40 yılda beraber geçer’ deyip teklif ettim” dedi. Düğünün 2020 yılında olmayacağını açıklayan Belevi, “2020 bitsin ondan sonra inşallah” diye konuştu. Düğün nerede olacağının da belli olmadığını belirten şarkıcı, “İstanbul olabilir. İzmirliyim, İzmir olabilir. Yurtdışı da olabilir, Biz anlık karar veriyoruz” dedi.





