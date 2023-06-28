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“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı!

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#Aslı Filinta#Ali Elmacı#Mehmet Üstündağ
“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:26

Sanat dünyası bu haberle çalkalanıyor! Aslı Filinta’nın çok tanınan koleksiyonu “Beni Tanıdıkça Seversin”in sloganında, ressam Ali Elmacı’dan esinlendiği ortaya çıktı.

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Ali Elmacı’nın 2013 yılında Pilevneli Galeri’de yaptığı sergisinde yer alan “Beni Tanıdıkça Seversin” tablosu, o dönem büyük ilgi görmüştü.

“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı

Aslı Filinta da arkadaşı olan Elmacı’nın sergisini gezmiş, bu slogana bayılmış ve koleksiyonuna bu adı vermiş.

“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı

 Koleksiyon bu sloganla büyük sükse yapmıştı hatırlarsanız; ünlü isimler birbiri ardına koleksiyondan tişörtler giyerek Instagram’da poz vermişti.

“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı


Geçtiğimiz haftalarda sanatçının sergisinde bu tablosunu gören sanat çevresi, sloganın nereden geldiğini anlamış! Duyduğum kadarıyla Aslı Filinta ve Ali Elmacı hâlâ arkadaş. Ama Filinta’nın, sanatçıdan esinlendiğini açıklama gereği bile duymamasına çok şaşırdım.

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“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı

‘Döngüsel Seyir’le ilk buluşma

Türkiye’nin önde gelen ressamları arasında yer alan dünyaca ünlü sanatçımız Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın “Döngüsel Seyir” temalı Kaplankaya’ya özel yeni ve mevcut resim ve heykel çalışmaları ilk kez Kaplankaya’nın eşsiz bir Akdeniz yaşamı içinde konumlanan mekânı Club House’da önceki gün sergilenmeye başladı.

“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı

Sanatçı, dünyaca ünlü ödüllü mimarlar Carlos Ferrater ile Borja Ferrater tarafından tasarlanan Kaplankaya Club House’da konumlanan sergisinde ziyaretçileri yaratım sürecine doğru bir seyre çıkarıyor.

“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı

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Rakamlar gerçekle örtüşmüyor

Kıbrıs’ta yeni isimlerin çokça rağbet görmesi, eski isimlere ilgiyi düşürdü. Yılda 200’den fazla konsere imza atarak Kıbrıs’ın dominosu haline gelen Merit Hoteller grubu yöneticisi Arda Çancıoğlu, “Özellikle bu yıl müşterilerimizin tercihleri değişmeye başladı. Yıllardır her hafta sonu Kıbrıs’ta olan isimler artık yerini farklı isimlere bırakıyor.

“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı

Geçtiğimiz yıla göre sanatçılar tarafından istenilen sahne fiyatları artış gösterdi. Bazı isimlerin menajerleri astronomik rakamlar telaffuz ediyor. Bunlar maalesef gerçeklerle örtüşmüyor” dedi.

Türkiye’ye geldi

Natalie Portman, Eva Mendes, Hailey Bieber, Gigi Hadid, Elsa Hosk, Mila Kunis, Uma Thurman, Keira Knightley, Diane Kruger, Eva Green gibi dünyanın en ünlü kadınlarının kapak fotoğraflarını çeken David Bellemere, İstanbul’a geldi.

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“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı

Cemiyetin tanınmış ismi Mehmet Korutürk’ün konuğu olarak İstanbul’a gelen Bellemere, birkaç hafta kalarak Türkiye’nin güzelliklerinin tadını çıkaracak. Korutürk, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısını Bodrum’a da götürecek.

İlk kupasını aldı

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden Ankaralı iş insanı Kemal Erdoğan’ın kızı teniste ilk kupasını aldı.

“Beni Tanıdıkça Seversin” sloganını kaptırdı

Kısa bir süre önce tenis eğitimlerine başlayan Lila Erdoğan katıldığı ilk turnuvada kupa kaldırdı. İncek Tennis Plus Akademi’de turnuvaya katılan Lila Erdoğan 8 yaş kategorisinde ikinci oldu. Spor ile iç içe olan Gül-Kemal Erdoğan çifti, kızlarının da bu yolda ilerlemesine çok sevindi. Ben de genç sporcuyu başarısından ötürü kutluyorum.

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#Aslı Filinta#Ali Elmacı#Mehmet Üstündağ

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