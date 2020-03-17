Bengü: Türkiye'miz bunu da atlatacak kızım!

Bu zor günlerin geçeğini belirten ünlü şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bengü fotoğrafın altına şunları yazdı; Şimdi evdeyiz; hepsi geçecek… Yaz gelecek sonra; birlikte mavilere gideceğiz kızım. Türkiye'miz bunu da atlatacak; hep beraber güzel günlerde bol bol sarılacağız





