Haber Giriş: 17.03.2020 - 22:30,
Bengü: Türkiye'miz bunu da atlatacak kızım!
Bütün dünyayı saran Corona Virüsü tehlikesi sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Bakanlığın yaptığı çağrıya uyan ünlü isimler, ev hallerini takipçileriyle paylaştı.
Bu zor günlerin geçeğini belirten ünlü şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bengü fotoğrafın altına şunları yazdı; Şimdi evdeyiz; hepsi geçecek… Yaz gelecek sonra; birlikte mavilere gideceğiz kızım. Türkiye'miz bunu da atlatacak; hep beraber güzel günlerde bol bol sarılacağız
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle