'Ben annemin kocasıyla sevgiliydim' dedi, ortalığı birbirine kattı... Şimdi doğum günü kutlamasıyla gönül alacak

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İşte her şey de bu evliliklerle birlikte ortaya döküldü… Miley Cyrus ve kendisi gibi şarkıcı olan kız kardeşi Noah Cyrus bir annesinin biri de babasının düğünlerine katılmayarak tepkilerini ortaya koydu.

İKİ ÜNLÜ KIZ KARDEŞ ANNE VE BABALARININ YENİ EVLİLİKLERİNDE TARAF SEÇTİLER

İki ünlü kız kardeşin yoklukları bu evlilikleri onaylamadıklarına yoruldu.

Billy Ray Cyrus'un eski eşi, Miley ve Noah Cyrus'un anneleri Tish kızlarının şöhret sahibi olmasında büyük bir paya sahip... Ünlü anne yıllarca onların menajerliğini üstlenmişti

Billy Ray Cyrus geçen sene kendinden yaşça hayli genç bir şarkıcıyla evlenmiş, onu “ruh eşi” olarak anlatmaya başlamıştı. Babasının yaptığı bu evliliği onaylamayan Miley Cyrus düğüne katılmadı, babasına uzaktna da olsa bir tebrik bile yollamadı..



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Müzik yıldızı kocasından ayrıldıktan sonra gönlünü bir başka ünlüye, oyuncu Dominic Purcell'e kaptıran Tish Cyrus geçen yaz evlendi ancak kızı yüzünden evliliği adeta burnundan geldi

MILEY VE NOAH CYRUS'UN ANNESİ ÜNLÜ OYUNCUYLA EVLENMİŞTİ

Cyrus kardeşlerin en az kendileri kadar ünlü anneleri ve menajerleri Tish Cyrus da, ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus’tan boşandıktan sonra hayatına giren ünlü aktör Dominic Purcell’le evlendi.

Bu düğünde Miley Cyrus baş nedime oldu hatta annesinin rüya gibi düğünü için evinin kapılarını açtı, tören onun evinin devasa bahçesinde yapıldı. Miley ve Noah Cyrus anneleri Tish Cyrus'la

ANNESİNİN EN MUTLU GÜNÜNDE YANINDA DEĞİLDİ

Bu kez de Tish Cyrus’un diğer kızı, ablası gibi şarkıcı olan Noah Cyrus’un yokluğu dikkat çekti. Annesini bu özel gününde yalnız bırakan Noah Cyrus ilerleyen aylarda öyle bir şekilde ortaya çıktı ki herkes şaşkına döndü.

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Ortalığı karıştırıp tam bir aile draması yaşanmasına sebep olan 24 yaşındaki şarkıcı Noah Cyrus bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi dün annesinin 57. yaş gününü kutlamak için Instagram’dan paylaşım yaptı.

Noah Cyrus annesinin kocası dominic Purcell'le bir aşk yaşadığı iddiasıyla ortaya çıkmış hatta sanki annesi onun sevgilisini elinden alıp evlenmiş gibi açıklamalar yapmıştı... Bu olaydan aylar sonra Instagram'dan fotoğraf ğaylaşarak annesinin doğum gününü kutladı

Annesiyle çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı annesi Tish'in elinde kek ve mumlarla kaplı bir tepsi tutarken kameraya bakan kızı Noah da neşeyle gülümsüyordu.

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Noah Cyrus fotoğrafı “İyi ki doğdun anne” yazarak paylaştı. Oysa anne kız Ağustos 2023’teki düğünden beri görüşmüyorlardı.

"BEN O ADAMLA AŞK YAŞIYORDUM"

Annesinin düğününe gitmeyen Noah’ın başta bu evliliği onaylamadığı sanılırken ünlü şarkıcı “Annem sevdiğim adamı elimden alıp onunla evlendi. Annem evlenmeden önce Dominic’le ben birlikteydim” diyerek gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapmıştı.

Noah Cyrus ve annesi Tish'in arası bu yaşananlardan sonra düzelecek mi belli değil

Noah Cyrus’un annesi Tish'le bir araya gelmeden önce Prison Break dizisiyle yıldızı parlayan Dominic Purcell’le aşk yaşadığı iddiaları da aldı başını gitti.

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HERKES SUSKUNLUKLA DONAKALDI

Anne Tish Cyrus bu iddialar ve kızının yaptıkları karşısında en mutlu günlerinde hiç beklemediği bir darbe aldı, sessizliğe gömüldü ve bunları hiç duymamış gibi davranmayı seçti.

Ünlü ailenin diğer üyeleri de yaşanalar karşısında suskunluklarını korudular. Miley Cyrus hiç yorum yapmazken aile içinde yıllardır huzursuzlukların yaşandığı, bu son olayın da artık patlama noktası olduğu ortaya atıldı.





ANNE VE BABALARI BOŞANINCA AİLE ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Uzun yıllar mutlu bir evlilikleri olan ünlü çift Tish ve Billy Ray Cyrus Ağustos 2022'de boşandı. Bu boşanmanın ardından da aile adeta ortadan ikiye bölündü. Miley Cyrus ayrılıktan sonra annesi Tish’in tarafını tuttu.

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Küçük kardeşleri Noah ve Brandi Cyrus ise babaları Billy Ray’e yakın kaldılar. Noah Cyrus kendisi de 1 yıldır nişanlı

ANNESİMNE KIZDI, HER ŞEYİ UYDURDU İDDİASI

Aslında Dominic Purcell’le hiçbir şey yaşamamasına hatta belki de tanışmamış olmasına rağmen bu aşk iddialarıyla ortaya çıkan Noah Cyrus’un annesine kızgın ve kırgın olduğu ve bu söylentileri yayarak ondan intikam almak istediği de söylendi

Bakalım Noah Cyrus’un bu doğum günü paylaşımı annesiyle arasındaki buzları eritmeye yetecek mi…