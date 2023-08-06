Ben Affleck İstanbul’da

Behlül AYDIN - Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 07:30
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Ben Affleck, ‘Favori şehrim’ dediği İstanbul’a tatil için geldi. 20 yıl sonra Jennifer Lopez’le yeniden barışıp evlenmesiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü aktöre İstanbul tatilinde ise Jennifer Garner’den olan üç çocuğu eşlik ediyor.
YÖNETMENLİĞİNİ ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı “Argo” filminin bir bölümünü İstanbul’da çeken Ben Affleck tatil için Türkiye’yi tercih etti. 2019 yılında Hürriyet’te Barbaros Tapan’a verdiği röportajında “İstanbul hâlâ benim favori şehrim” açıklamasını yapan ünlü aktör, 2018 yılında boşandığı eşi Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile önceki gün özel uçakla İstanbul’a geldi. Oscar’lı oyuncunun İstanbul tatiline 20 yıl sonra yeniden barışıp evlendiği dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in eşlik etmediği öğrenildi.10 AĞUSTOS’A KADAR KALACAK
Sultanahmet’teki bir otelde çocuklarıyla birlikte konaklayan Ben Affleck tur şirketi minibüsüyle İstanbul’un tarihi yerlerini gezecek. İstanbul gezisine Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ile başlayan Affleck ailesi bugün Boğaz turu yapacak. Ben Affleck ve çocuklarının 10 Ağustos’a kadar İstanbul’da kalacağı
öğrenildi. İstanbul dünya starlarını ağırlamaya devam ediyor. Dünyaca ünlü aktörler Tom Cruise ve Christian Bale’ın ardından bu kez Oscar’lı oyuncu Ben Affleck de İstanbul’a geldi.