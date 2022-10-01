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Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle 'giydirdiler'

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#Bella Hadid#Paris Moda Haftası#Coperni
Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 09:50

Moda dünyasının devleri Fransa'nın başkenti Paris'te buluştu: Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarının, göz alıcı defilelerle sergilendiği Paris Moda Haftası bütün hızıyla sürüyor.

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BELLA HADID DAMGASIN VURDU
Birbirinden iddialı kıyafetleri tanıtan modellerin podyumlarda salındığı etkinliğin en çarpıcı ismi ise açık ara Bella Hadid oldu.  Bir başka deyişle söylemek gerekirse görev aldığı defile sayesinde, 25 yaşındaki Bella Hadid moda tarihine geçti.

Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdiler

PODYUMA YARI ÇIPLAK ÇIKTI
Üzerinde sadece G string adı verilen bir parça iç çamaşırıyla podyuma çıkan Hadid, sprey boyalarla "giydirildi." Daha sonra da üzerine püskürtülen boyalarla oluşturulan beyaz elbisesi içinde podyumda yürüdü.

Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdiler

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VÜCUDUNUN ÜSTK KISMINI ELLERİYLE KAPATTI
Filistinli asıllı iş insanı Mohamed Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in küçük kızı olan Bella Hadid, Coperni firmasının Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesinde görev aldı. Hadid; yarı çıplak şekilde podyuma çıktığında seyirciler ilk anda büyük bir şaşkınlık geçirdi. Hadid, beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi. Sutyen giymediği için de elleriyle bedeninin üst kısmını kapattı. Sonra dört sanatçı, özel bir karışımı bir araya getirerek Bella'nın üzerine püskürtmeye başladı.

Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdiler


SON DOKUNUŞLAR
Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Bella Hadid, uzun süre podyumda dikildi ve sanatçıların görevlerini bitirmesini bekledi. Modelin vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü. Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin son rötuşları da yapıldıktan sonra model, üzerindeki giysiyle podyumda bir kez daha yürüdü.

Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdiler

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BEMBEYAZ BİR ELBİSEYE DÖNÜŞTÜ
Model Bella Hadid, dört sanatçının üzerinde bu beyaz elbiseyi oluşturduğu anları gösteren videoyu Instagram hesabından paylaştı. Onun bu paylaşımına aralarında Alexa Chung ve Sita Abellan'ın da bulunduğu birçok ünlünün yanı sıra takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdiler

TASARIMCILARLA BİRLİKTE POZ VERDİ
Bella Hadid defilenin sonunda Fransız tasarımcılar Sebastien Meyer (solda) ve Arnaud Vaillant ile poz verdi.

Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdiler

ÇARPICI TASARIMLARIYLA TANINIYOR
Bella Hadid'in sprey elbisesini tanıttığı Coperni, cüretkar tasarımlarıyla biliniyor.

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Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdiler

KYLIE JENNER DA İZLEYİCİLER ARASINDAYDI
Bella Hadid'in, izleyicilerin nefesini kesecek şekilde podyumda sprey boyalarla giydirildiği defileyi izleyenler arasında Kylie Jenner da vardı.

FOTOĞRAFLAR: AP, AFP, MEGA NEWS AGENCY

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#Bella Hadid#Paris Moda Haftası#Coperni

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