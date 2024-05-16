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Ünlü model aile hayatını anlattı: Kardeş kavgasını biz de biliriz!

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#Gigi Hadid#Bella Hadid#Yolanda Hadid
Ünlü model aile hayatını anlattı: Kardeş kavgasını biz de biliriz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 09:00

Şöyle ilk bakışta onlar için söylenecek sözler belli... İkisi de bu dünyaya şanslı ve ayrıcalıklı olarak gözlerini açanlardan... Öncelikle zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu ikisi de. Aslında ABD'ye bir göçmen olarak giden babaları ticari zekası sayesinde ülkenin en zenginleri arasına girdi. Üstelik başka bir ayrıcalıkları daha vardı: Babaları yakışıklı bir adam, model olan anneleri de güzel bir kadındı. Elbette bu genetik mirastan onlar da paylarını aldı.

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Bir başka deyişle iki kardeş hiç çalışmasalar bile rahatça yaşayıp sonra da güzellikleri ve sahip oldukları çevre sayesinde zengin insanlarla evlenip yaşayıp giderlerdi.

Ama onlar bunu seçmedi. Dış görünümlerine daha da güzelleşmek için biraz müdahalelerde bulunsalar da bu sayede ve annelerinin desteğiyle moda dünyasına adım attılar.

Tabii ki ünlü soyadları sayesinde de kısa sürede zirveye çıktılar. Şimdi de hayatlarıyla ilgili çarpıcı ve epey sevimli bazı açıklamalar yaptılar.

Ünlü model aile hayatını anlattı: Kardeş kavgasını biz de biliriz

İKİSİ DE MODA DÜNYASINDA İSİM YAPTI
Tabii ki Gigi ve Bella Hadid bu sözünü ettiğimiz kardeşler.

Moda dünyasında fırtınalar estiren, özel hayatlarıyla merak uyandıran bu iki kardeşten küçüğü olan Bella , ünlü oyuncu Drew Barrymore'un programına konuk oldu. Orada da kapalı kapılar ardındaki özel hayatlarına ve kardeş ilişkilerine dair bazı açıklamalarda bulundu.

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İş insanı Mohamad Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü Gigi ile ortancası Bella, dışarıdan bakıldığında gayet uyumlu bir görüntü sergiliyorlar.

Aynı sektörde çalışmalarına rağmen hiç birbirleriyle rekabete girmediler bugüne kadar. Belki böyle bir durum oldu ama bunu bir tür kavgaya dönüştürmediler.

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Ünlü model aile hayatını anlattı: Kardeş kavgasını biz de biliriz

HER KARDEŞ GİBİ KİMİ ZAMAN KAVGA DA EDİYORLAR
Ama yetişme çağındayken aralarında bazı gerilimler yaşandığını da saklamadı iki kardeş. Bazı konularda aralarında bazı anlaşmazlıklar olduğunu söylediler.

Bella Hadid, konuk olduğu programda bu konuda şunları söyledi: "Kavga etmek kaçınılmazdır. Ama bundan ne zaman geri döneceğinizi bilmek gerekir" dedi.

Özellikle ilk gençlik yıllarında aralarında yaşanan bu çekişmelere rağmen 29 yaşındaki ablası Gigi ile birbirlerinin en iyi arkadaşı olduklarını sözlerine ekledi Bella Hadid.

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Son dönemde rodeocu sevgilisi Adan Banuelos ile ilişkisiyle gündemde olan Bella Hadid, büyüme çağındayken birbirlerinin kıyafetlerini çalmak gibi her kız kardeşin yaşadığı anlaşmazlıklarla yüzleştiklerini sözlerine ekledi.

Ama bütün bunları "normal kardeşlik ilişkisi" diyerek tanımladı.

Ünlü model aile hayatını anlattı: Kardeş kavgasını biz de biliriz

EN BÜYÜK DESTEK ANNELERİ
Bella Hadid hem kariyeri hem de özel hayatı konusunda en büyük destekçisinin annesi Yolanda olduğunu da sözlerine ekledi.

"Annem bizi en iyi yekilde büyüttü" diyen Bella Hadid, annesinin sevgisi, desteği ve hep savunucusu olması sayesinde bugünlere geldiğini söyledi.

Bella ve Gigi Hadid, özel günlerini hem kendi aralarında kutluyorlar hem de sosyal medya sayfalarından da kutlamayı ihmal etmiyorlar.

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İki top model, kimi zaman aralarında kardeşçe bazı anlaşmazlıklar yaşasalar da yine de bir yolunu bulup eski huzurlu günlerine dönmeyi biliyor. 

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Ünlü model aile hayatını anlattı: Kardeş kavgasını biz de biliriz

Gigi ve Bella Hadid'in bir de Anwar adında bir erkek kardeşleri var. Bu üç çocuk babaları Mohamad Hadid'in Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya geldi. Gigi ve Bella'nın babalarının eski evliliğinden üvey ablaları da bulunuyor. 

 

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#Gigi Hadid#Bella Hadid#Yolanda Hadid

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