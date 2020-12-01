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Haber Giriş: 01.12.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Bee Gees’ten Türkiye’ye hediye

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Bee Gees’ten Türkiye’ye hediye
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PINK Floyd’un kurucusu Roger Waters’tan sonra, dünyaca ünlü başka bir grubun; Bee Gees’in yaşayan tek üyesi Barry Gibb’den de İZEV’e (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) destek geldi.

 İZEV, 2 yıl önce engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Pink Floyd’un “Another Brick in the Wall” şarkısının Türkçe versiyonunu hazırlamıştı. Roger Waters’ın desteğiyle hazırlanan “Yaşam Hakkı-Duvar” şarkısını Selda Bağcan, Kubat, Koray Avcı ve Funda Arar seslendirmişti.
İZEV bu kez Bee Gees’in “Stayin’ Alive” şarkısının Türkiye’deki özel gereksinimli bireylere hediye edilmesini sağladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Barry Gibb’in de desteğiyle şarkının Türkçe versiyonu “Yanımda Ol, Benimle Ol” yazıldı. Sözlerini Hakan Kural’ın yazdığı, düzenlemesini Selim Çaldıran’ın yaptığı şarkının klibi, “Yaşam Hakkı-Duvar” klibinin devamı niteliğinde hazırlandı. Yavuz Dizdar, Özlem Gürses, Eda Erdem, Pınar Altuğ, Murat Tarman, Koray Avcı, Birol Topuz, Larissa-Burak Gacemer gibi tanınmış isimlerin de rol aldığı klip, 6 dilde altyazılı olarak yayınlanacak.

Bee Gees’ten Türkiye’ye hediye

‘Yanımda Ol, Benimle Ol’ şarkısına çekilen klipte dört özel gereksinimli genç rol aldı.

 

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