Bee Gees’ten Türkiye’ye hediye

İZEV, 2 yıl önce engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Pink Floyd’un “Another Brick in the Wall” şarkısının Türkçe versiyonunu hazırlamıştı. Roger Waters’ın desteğiyle hazırlanan “Yaşam Hakkı-Duvar” şarkısını Selda Bağcan, Kubat, Koray Avcı ve Funda Arar seslendirmişti.

İZEV bu kez Bee Gees’in “Stayin’ Alive” şarkısının Türkiye’deki özel gereksinimli bireylere hediye edilmesini sağladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Barry Gibb’in de desteğiyle şarkının Türkçe versiyonu “Yanımda Ol, Benimle Ol” yazıldı. Sözlerini Hakan Kural’ın yazdığı, düzenlemesini Selim Çaldıran’ın yaptığı şarkının klibi, “Yaşam Hakkı-Duvar” klibinin devamı niteliğinde hazırlandı. Yavuz Dizdar, Özlem Gürses, Eda Erdem, Pınar Altuğ, Murat Tarman, Koray Avcı, Birol Topuz, Larissa-Burak Gacemer gibi tanınmış isimlerin de rol aldığı klip, 6 dilde altyazılı olarak yayınlanacak.



‘Yanımda Ol, Benimle Ol’ şarkısına çekilen klipte dört özel gereksinimli genç rol aldı.