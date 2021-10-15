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Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

#Karlie Kloss#Joshua Kushner#Jared Kushner
Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

Gösteri dünyasının ünlüleri arasında epeydir uygulanan bir gelenek var: Yaşadıkları ev ne kadar büyük olursa olsun aralarına yeni bir bebek katıldığında bu mülkü hemen yenisiyle ve elbette daha büyük olanıyla değiştirmek.

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DUBLEKS DAİRE KÜÇÜK GELDİ
Ünlü model ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan iş insanı eşi de bu geleneğe uydu. Oturdukları, normal bir evden kat kat geniş olan dubleks çatı katını satışa çıkarıp yine aynı binada daha büyük bir daireye taşınmaya karar verdiler.

Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

FİYATI 23.5 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENDİ
2018 yılında evlenen top model Karlie Kloss ile eşi Joshua Kushner, New York'ta bulunan dubleks çatı katı dairesini satışa çıkarıyor. Dairenin satış fiyatı ise 23.5 milyon dolar olarak belirlendi.

Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

BEBEKLERİNİ DAHA GENİŞ BİR EVDE BÜYÜTECEKLER
Karlie Kloss ile eski ABD Başkanı Donald Trump'un damadı Jared'ın kardeşi olan Joshua Kushner, bu daireyi artık sığamadıkları için satmaya karar verdi. Çift, bu yılın mart ayında dünyaya gelen oğulları Levi Joseph'i daha geniş bir ortamda büyütmek için, aynı binada yer alan daha geniş bir çatı katı dairesine taşındı.

Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

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1885 YILINDA İNŞA EDİLEN BİR BİNADA BULUNUYOR
Karlie Kloss ile Joshua Kushner'ın, satışa çıkardığı bu daire, 1885 yılında inşa edilen bir binada yer alıyor. Dairenin iki katı arasında çalışan dahili asansör ve özel spor salonu, mülkün özellikleri arasında. Mahnattan'da bulunan dairenin 4 yatak odası ve 6 tam bir tane de yarım banyosu bulunuyor.

Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

HEMEN GENİŞ EVLERİNE TAŞINDILAR
Kloss ve Kushner, satışa çıkardıkları bu daireden taşındı. Çift, aynı binada bulunan daha geniş bir daireye taşındı. Yine dubleks olan yeni evlerinin beş yatak odası ve 7 tane banyosu bulunuyor. Bu daire 66 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Fakat Kloss ve Kushner'ın yapılan pazarlıklar sonucu dairesi 42.5 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor.

Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

'İSTENMEYEN GELİN Mİ?'
Bir dönem eşinin ailesi tarafından "istenmeyen gelin" ilan edildiği ileri sürülen hatta bu konuda bir de kitap yazılan ünlü model Karlie Kloss ve eşi Joshua Kushner, oğullarının dünyaya gelişini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Kushner, mart ayında yaptığı ilk paylaşımda bebeğinin yüzünü gizledi, cinsiyetini ve hangi ismi verdiklerini de açıklamadı. Sadece, bebeğin elinin ve yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğraf paylaşıp "Dünyaya hoş geldin" diye yazdı. İlerleyen süreçte çiftin bir oğlu olduğu ve Levi Joseph adını verdikleri ortaya çıktı.

Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

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BUGÜNLERE GELMELERİ KOLAY OLMADI
29 yaşındaki Karlie Kloss ile 35 yaşındaki eşi Joshua Kushner'ın bu hayallerini gerçekleştirmeleri için zorlu bir yol kat etmeleri gerekti. Vicky Ward'un kaleme aldığı ve 2019'da yayınlana Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump adlı kitap, son dönemin en gözde modellerinden biri olan Karlie Kloss ile Trump'ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi.

Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

DAMADIN AİLESİNDEN UZUN SÜRE ONAY ÇIKMADI
Zengin ve nüfuzlu iş adamı, özellikle de eşi, oğlunun bir modelle evlenmesini onaylamadı. Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bunu kanıtlayan görüntüler bir kez daha gündeme geldi.

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Bebek doğdu, üç kişi dubleks daireye sığamadı: Evlerini satışa çıkardılar

2018'DE EVLENDİLER
ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın kardeşi olan Joshua ile Karlie Kloss 8 yıllık flört döneminin ardından evliliğe karar verdi. Ancak, Ward'un kitabına göre Kushner ailesi özellikle de Joshua'nın annesi Seryl, din farkı yüzünden, ünlü modeli gelin olarak onaylamadı. Ancak ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen, Joshua Kushner ile Karlie Kloss, 2018 yılının ekim ayında evlendi. Karlie Kloss, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.

 

 

 

 

 

 

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#Karlie Kloss#Joshua Kushner#Jared Kushner

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