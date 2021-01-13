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Backgrid USA, Instagram
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Bebeğiyle ilk pozu

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Bebeğiyle ilk pozu
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Bir zamanların çocuk yıldızı anne oldu ve bebeğiyle ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Hollywood'un genç çiftinin geçen yılın son döneminde dünyaya gelen bebeğinin ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Bebeğiyle ilk pozu
Emma Roberts ile Garret Hedlund'un., 2020'nin son günlerinde dünyaya gelen oğlu, annesinin Instagram takipçileriyle ilk kez tanıştı. Emma Roberts, Rhodes Robert Hedlund adını verdikleri bebeğiyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aralarında Reese Witherspoon'un da bulunduğu ünlü, ünsüz çok sayıda takipçisi Stone'a tebrik mesajları yağdırdı.
Bebeğiyle ilk pozu
enç oyuncu Emma Roberts ile sevgilisi Garret Hedlund, ilk kez anne ve baba oldu. 29 yaşındaki Roberts ile 36 yaşındaki sevgilisi Garrett Hedlund'un erkek bebeği geçen yılın son günlerinde dünyaya geldi.
Bebeğiyle ilk pozu

BEBEĞE RHODES ADI VERİLDİ

Emma Roberts ve Garrett Hedlund, bebeklerine Rhodes (Rodos) adını verdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Roberts ve Hedlund, bir bebek beklediklerini geçtiğimiz yaz bir sosyal medya paylaşımında ilan etmişti. Çift, önceleri bir bebek beklediklerini gizlemeyi tercih etti. Fakat Emma Roberts'ın annesi, konuyla ilgili sorulara sosyal medya üzerinden olumlu yanıt verince haber de doğrulanmış oldu.

Bebeğiyle ilk pozu

ÇOCUK YILDIZ OLARAK TANINDI

Emma Roberts, Hollywood'un tanınmış ailelerinden birine mensup. Julia Roberts'ın büyük erkek kardeşi Eric Roberts ile Kelly Roberts'ın kızı olan Emma, 9 yaşından bu yana oyunculuk yapıyor. Emma Roberts, halası Julia Roberts ile iyi dost olmasıyla da biliniyor.

Bebeğiyle ilk pozu

ŞÖHRETİ KÜÇÜK YAŞTA BULDU

Emma Roberts ve Gerard Hedlund, geçen yılın ilk yarısından bu yana birlikte. Roberts, küçük yaşlarından bu yana kameralar karşısında. 1991 doğumlu olan Roberts, ilk deneyimini 2001 tarihli Blow filmiyle yaptı. Ama ona şöhreti getiren yapım ise Unfabulous adlı dizi oldu.

Bebeğiyle ilk pozu

KIRSTEN DUNST'IN SEVGİLİSİYDİ

Roberts'ın sevgilisi Garret Hedlund ise Eragon, Dört Kardeş, Tron Efsanesi gibi filmlerdeki rolleriyle tanınıyor. Hedlund bir dönem oyuncu Kirsten Dunst ile ilişkisiyle gündemdeydi.

Bebeğiyle ilk pozu

JULIA HALA

Oyuncu Eric Roberts'ın kızı olan Emma aynı zamanda Julia Roberts'ın da yeğeni. 

 

Su Bir Mucize, bu mucizeyi yeterince koruyor muyuz?Açıklama metni: Yaşamımızın kaynağı olan suyun değerini ne kadar biliyoruz? Ne kadar su tüketiyoruz? Barajlarımız yeterince dolu mu? Tasarruf ediyor muyuz? Tüm bu soruların cevabı için Finish Su Endeksi’ni takip et, endeksi beraber yükseltelim.
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