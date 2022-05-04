Bayramı sahnede geçirdiler... Şıklık yarışı!

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Topuklu ayakkabı giymeye başladım

Ebru Yaşar, bayramın ilk günü Kıbrıs Les Ambassadeurs’da sahne aldı. Sanatçı, Amor Gariboviç imzalı bir kıyafet giydi.

Yaşar, geçtiğimiz günlerde ayağından ikinci kez küçük bir operasyon geçirdiğini söyledi: “Artık topuklu ayakkabı giymek korkutmuyor. Küçük topuklu ayakkabı giydim. Düz ayakkabılarla da sahneye çıkıyorum. Çok da rahat ettim.” Ebru Yaşar, son dönemde sanatçıların sahne kıyafetleri ile ilgili yaşanan polemiklere dair soruya ise şu yanıtı verdi: “Şarkı yapmasak mı acaba? Sahne, herkesin aslında nasıl istiyorsa öyle olması gerektiği bir yer. Ben böyle mutluyum, böyle sahnedeyim.”

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Alkışlar iyileştirir

Sibel Can, önceki akşam Kıbrıs Elexus Otel’de sevenleriyle buluştu.

Can’ı dinlemeye gelenler arasında Mehmet Ali Erbil de vardı. Ünlü şarkıcı, “Alkışlar iyileştirir” diyerek dinleyicisiyle birlikte Erbil’i ayakta alkışladı. Ünlü şovmen, duygu dolu anlar yaşadı. Can, ardından dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, yoğun bir konser programı olduğunu da dile getirdi.

Evlendikten sonra ilk konser

Hadise önceki akşam Kıbrıs’ta Limak Cyprus Deluxe Hotel’de hayranlarının karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı, sevgilisi Mehmet Dinçerler’le sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmasından hemen sonra sessizliğini bozdu. Hadise, “Prenses” şarkısını söylemeden önce şu açıklamayı yaptı: “Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. ‘Prenses’ şarkımda şöyle bir şey diyorum: ‘Prensesler gibiydim baba evinde.’ Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi... Ona buradan her şey için teşekkür ediyorum. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için... Mehmet seni seviyorum. Senelerdir ‘Acaba o kişi karşıma çıkacak mı?’ derdim. Ve çıktı.”

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52 şarkı söyledi

Derya Uluğ, “Hatay Expo 2022” etkinlikleri kapsamında ilk kez Hatay’da sahne aldı.

Organizasyonun seyirci rekorunu kıran Uluğ, gece boyunca sevilen şarkılarını Antakya Expo Amfi Tiyatro’yu dolduran 7 bin 500 kişiyle beraber seslendirdi. Sudietuz tasarımı bir kostüm giyen şarkıcı, 52 şarkı söyledi. Serdar Ortaç albümündeki “Hadi Çal”ı da ilk kez sahnede canlı olarak yorumladı.

Şeker tadında kostüm

Funda Arar, önceki akşam Merit Park Hotel Kıbrıs’ta hayranlarının karşısına çıktı.

Songül Sarpbaş imzalı pembe bir elbise giyen Arar, “Her zaman olduğu gibi bu bayramda da çalışıyoruz. Eğlenceli bir akşam geçireceğiz” dedi. Şarkıcı, yaz planını ise şöyle anlattı: “Çok planım var ama hangisini yapabilirim bilmiyorum. Yoğun geçecek.”

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Hareketli performans

Gülşen, bayramın ilk gününü sahnede geçiren isimler arasındaydı.

Şarkıcı, Kıbrıs’taki Viva Casino Otel’de sevenleriyle buluştu. Gülşen, gece için mini bir elbise tercih etti. Şarkıcı, dünden bugüne sevilen parçalarını hayranlarıyla dans ederek söyledi.

Rötar sonrası sahne

Gülben Ergen, önceki akşam Kıbrıs’daki Acapulco Casino’da şarkılarını seslendirdi.

Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kostüm tercih eden Ergen, hayranlarıyla fotoğraf da çektirdi. Sanatçı, uçağının 9 saat rötar yaptığını ama vaktinde sahnede olduğunu söyledi.

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Esas önemli olan dinlenmek

Melek Mosso, bayramın ilk gününü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de geçirdi.

Şarkıcı, “Uzun zamandır benim için bayramlar sahnede geçiyor” dedi. Mosso, “Bergen” albümünde seslendirdiği “Yıllar Affetmez”in 5 milyon dinlenmeye ulaştığını söyledi: “Albümün en çok dinlenen şarkısı oldu. Orada bir şekilde sıyrılmak insanı onore etti. Ne kadar çok dinleniyorsan benim için o kadar önemlidir. İnsanlar konuşsun diye değil de dinlesin diye benim şarkılarım.” Mosso, yaz sezonunu çalışarak geçireceğini söyledi: “Biz hiç durmayacağız.”

Kırmızılı Simge

Simge Sağın, bayramın ilk günü Alaçatı Şerefe’nin sahnesindeydi.

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Şarkıcının, kırmızı kostümü tüm dikkatleri üzerine çekti. Simge, konserden fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. 1.4 milyon takipçisi olan şarkıcının pozlarına on binlerce beğeni geldi.