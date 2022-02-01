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Bartu ve Merve Küçükçağlayan’ın büyük heyecanı! 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan baba oldu.

Bartu ve Merve Küçükçağlayan çiftini bebek heyecanı sardı. İki yıl önce nikah masasına oturan çift kızlarına kavuştu. Kadıköy ilçe nüfus müdürlüğüne giden Küçükçağlayan, bir fotoğraf paylaştı altına da soru işareti koydu. Çağlayan'ın paylaşımı 'kızına kavuştu' şeklinde yorumlandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına ilgi büyük oldu. Sanatçı dostları çifti tebrik etti.

HEYECANINI SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Bartu Küçükçağlayan, yaşadığı mutluluğu sevenleriyle paylaşmıştı; “Karıcım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana “ilk dansımız ne zaman?” diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum… Ama doğacak kızımıza güle ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde neredeyse anne-babayız. Bu hikâyede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim. Ve Merve, karıcım, sevgilim doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan gelip sarılacağım şimdi size muah!”

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Roman anneye mi benziyor babaya mı?

Öykü Karayel ve Can Bonomo, minik oğulları Roman’la Muhsin Akgün’ün objektifine poz verdi. Sosyal medyada yayınlanan o fotoğraflarda Roman’ı kimileri annesine, kimileri de babasına benzetti.

Tekerlekli sandalyede geldi

Hande Yener, Wow İstanbul Hotels & Convention Center’da düzenlenen gecede sahneye çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ayak parmağını kıran Hande Yener, konsere tekerlekli sandalyeyle geldi. Sahneye baston yardımıyla çıkan şarkıcı, dinleyicilerine “Tedavim devam ediyor. O sebeple bu geceki konserimin stil tamamlayıcısı bastonum oldu. Bu şartlarla da olsa sizlerle olmak mutluluk verici” dedi.

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65 bin liralık Kartepe stili

Demet Akalın, Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği konserler serisi kapsamında Kartepe’nin zirvesinde dinleyicileriyle buluştu. Konser alanına kar motoruyla gelen ünlü şarkıcı, 65 bin liralık Fendi marka kar tulumuyla sahneye çıktı ve şarkılarını -5 derecede seslendirdi.

Büyük şansım

Hazal Kaya, “Aşk-ı Memnu” dizisinde babasını oynayan Selçuk Yöntem’le yıllar sonra bir araya geldi.

Selçuk Yöntem’in rol aldığı “Amadeus” oyunu önceki akşam Zorlu PSM’de sahnelendi. Oyunu izlemeye gelenler arasında özel bir misafir de vardı. Oyunu arkadaşı Dilara Sakpınar’la beraber izleyen Hazal Kaya, kulisi de ziyaret etti. Selçuk Yöntem’le hasret gideren Kaya, usta oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Büyük şansım” notuyla paylaştı.

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Derin 12 yaşında

Model Pınar Tezcan Özçapkın ve eşi Kerem Özçapkın, büyük kızları Derin’in yeni yaşını kutladı. Duru ve Doğa isimli iki kızı daha olan çift, evde minik bir kutlama yaptı. 12’nci yaşına giren Derin için pasta kesen ailenin o anlarını Tezcan, “Benim güzel, adı gibi Derin kızım… Hayat sana güzellikler getirsin” notuyla paylaştı.