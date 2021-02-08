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Haber Giriş: 08.02.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

Barış Manço mezarı başında anıldı! 22 yıl oldu...

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Barış Manço mezarı başında anıldı! 22 yıl oldu...
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Türk müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço ölümünün 22’nci yılında Kanlıca’daki mezarı başında anıldı. 

COVID-19 salgını nedeniyle Barış Manço’nun ailesi, sınırlı sayıda müzisyenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları’nın Kadıköy’den kalkan Barış Manço vapuruna binerek Kanlıca’ya gitti.

Barış Manço mezarı başında anıldı 22 yıl oldu...

Vapurda Barış Manço’nun şarkıları seslendirildi. Anma etkinliğini ünlü sanatçının hayranları çevrim için takip etti.  Doğukan Manço da Barış Manço anma geleneğini bozmadıklarını dile getirerek şunları kaydetti: “Bugün fiziken Barışseverler katılımcı olarak yanımızda yoktu, onlara canlı yayınlar vasıtasıyla ulaştık.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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