Son Güncelleme:
Barış Arduç: Yeni rol psikopat değil
Barış Arduç önceki gün Etiler’de objektife takıldı.
Menajeriyle iş toplantısı yaptıklarını belirten oyuncu, yeni projesi için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. “Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Önceki gibi psikopat bir rol değil” diyen Arduç, eşi Gupse Özay’la yılbaşı için plan yapıp yapmadıkları sorusuna da “Yasak olduğu için yılbaşı gecesi evde olacağız” yanıtını verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle