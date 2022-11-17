'Barış Akarsu Merhaba'ya duygusal gala

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Barış Akarsu’nun yaşam hikayesini anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filminin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti. Gösterime film ekibi ve birçok ünlü isim katıldı. Sanatçının hayranları, Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve ablası Nesrin Akarsu ile gözyaşları içerisinde şarkılar seslendirdi.



Bu geceyi ellerinden almasını istemedik



“Barış Akarsu Merhaba”nın hem senaryosunu yazan hem de yöneten Mert Dikmen “Öncelikle İstiklal Caddesi’nde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz bu galayı yapma kararı verdik. Çünkü teröristlerin bu geceyi, Barış Akarsu’nun ablası Nesrin Abla’nın, babası Selahattin Amca’nın elinden almasına izin vermek istemedik.”

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Filmde Barış Akarsu’nun kız arkadaşı Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada , “Biz hep birlikte Barış’ı tanımayanlara, onu tanıyacakları bir film çekmeye çalıştık” dedi.

Gerçekçi olmaya çalıştık

Filmde Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz hislerini şöyle dile getirdi:



“Çok güzel bir yolculuk yaptık. Şimdi bu yolculuğumuzun finalinde sizler de neler başardığımızı göreceksiniz. Barış Akarsu’nun yolculuğunda bilinmeyenleri sinemaseverlere göstermek istedik. Gerçekçi olmaya çalıştık. Olduğumuza da inanıyorum. Nesrin Abla’nın ve Selahattin Baba’nın gönlü hoş. Umarım Barış da bizi izliyordur ve o da mutludur bu durumdan.”

Aytaç Şaşmaz, abisi İsmail Ege Şaşmaz ’ı galada yalnız bırakmadı.

Benimle yarışırken ödülü o aldı

Haluk Levent, galada Barış Akarsu ile ilgili bir anısını paylaştı: “Kral TV Müzik Ödülleri törenindeydik. Barış o yıl benimle yarışıyordu ve o ödül aldı. Kendisini tebrik ettim. Yanımızdaki menajerler ‘Hiç kıskançlık yok mu?’ dedi. Ben de ‘Aramızda kuşak farkı var. Ben onun başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ cevabını verdim. Hatta ‘Yollarda Bulurum Seni’ şarkımı verdim. Sevgi doluydu. Barış’ın hayatında dokunuşlarım yok değil ama çok az. Ancak o hastaneye düştüğünden beri hep ailesinin yanındaydım. Annemiz hasta olduğunda da hep yanındaydım.”





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Levent, “Barış Akarsu yaşasaydı ikinci Haluk Levent olur muydu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok öyle söylenmezdi. Bir Barış Akarsu klasiği oluşurdu. Haluk Levent ayrı, Barış Akarsu ayrı. Çok iş yapacak yetenekteydi. Bir kere kalbi çok güzeldi.”



Ufuk Bayraktar, galaya kızı İrem’le katıldı.





Murat Evgin - Evgenia Essaulova

