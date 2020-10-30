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Haber Giriş: 30.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Banu Alkan, Bülent Ersoy’la aynı projede yer alacak

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Banu Alkan, Bülent Ersoy’la aynı projede yer alacak
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Banu Alkan Metropol İstanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde geldiği AVM’de yeğeniyle yemek yiyen oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

“Yeni projelerle bomba gibi geliyorum” diyen Alkan, geçtiğimiz yıllarda birlikte gezi programı hazırladığı Bülent Ersoy’la yeni bir projede buluşacaklarını açıkladı: “Konserlerim devam ediyor. Onun dışında Bülent Ersoy’la yeniden aynı projede olacağız.” Sanatçıya yeni nesil oyunculardan kimi beğendiği de soruldu. Yanıtı şöyle oldu: “Burak Özçivit’e hayranım. Duruşunu, tarzını, oyunculuğunu çok beğeniyorum.”

Banu Alkan, Bülent Ersoy’la aynı projede yer alacak

 

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