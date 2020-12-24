Balamir Emren kimdir? Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek ile evlenmesi tepki çekti

Balamir Emren 1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk profesyonel oyunculuk deneyimine Duvar isimli dizi ile başladı, bu dizide Erman karakterine hayat verdi. Bugüne kadar Şeytanını Kabilesi, Yola Geldik, Ammar 2, Korkma Korkma, Duvar, Mahşer, Sinekli Bakkal, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Aşkın Bedeli ve Dolanay gibi projelerde rol aldı.



Yeni sezonda ise Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Balamir Emren dizide Engin karakterini canlandırdı. Reyhan Soykan ile evliliğini noktalayan Balamir Emren, ikinci kez Vildan Örnek ile nikah masasına oturdu. Vildan Örnek, 2,5 yıl önce hayatını kaybeden Arda Öziri’nin 6 yıllık nişanlısıydı.

Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.



Vildan Örnek’in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40’nın çıktığı gün parti yaptı’ şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü.



Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.