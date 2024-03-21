Bahar Öztan: Bir şampuan reklamında uçuşan saçları hayatını değiştirdi... Bir değil birkaç nesil için Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli'

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Sonra evlenip kameralardan uzaklaştı. Oğlunu büyütmeye adadı bütün zamanını. Yıllar sonra bu kez hayranlarının yüreklerini ağza getiren bir haberle gündeme geldi.

Defalarca mücadele ettiği hastalığı ikisinde de yendi. Her ne kadar artık film çekmese de birkaç kuşak onu Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hatırlıyor hala...

Fotoromanlar ile başladığı oyunculuk hayatını Şaşkın Milyoner ile sinemaya taşıyan bu Yeşilçam ünlüsü Bahar Öztan.

ÖNCE REKLAM FİLMİ SONRA FOTOROMAN

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

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Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kayıt olan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında oynadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

BİR DÖNEM ŞARKICILIK YAPTI

Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.

2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü.

2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

En son 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca ve Görgüsüzler dizilerinde oynadı.

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SİNEMADAN UZAKLAŞMIŞTI

Bahar Öztan'la hurriyet.com.tr ekibi olarak 2018 yılında Bodrum'da düzenlenen 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda karşılaşıp konuşmuştuk. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'nin (SİSAY) ödülüne değer görülen Öztan, yine o eski filmlerinde hafızalara kazındığı gibi güler yüzlü ve hayat doluydu.

Birkaç kez mücadele ettiği hastalığa rağmen hala şöhretinin en parlak dönemlerindeki görüntüsünü koruyordu Bahar Öztan. Yani hala Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi o.

Artık kameraların uzağında ve bundan da pişmanlık duymuyor. "Onlar gençlikte kaldı. Gençlik bir kere gelir geçer ve bir daha geri gelmez" diyen Öztan Şu anda sürdürdüğü hayatından mutlu olduğunu da belirtti.

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Geçirdiği hastalık konusunda da "Hastalık geçti, gitti" diye konuştu. Ama yine de sürecin zor olduğunu gizlemedi: "Allah bunu düşmanıma bile vermesin" diye konuştu.

Uzun süredir peşini bırakmayan kansere karşı büyük bir mücadele veren ünlü sanatçı 21 Mart'ta hayatını kaybetti.