Bahar Öztan hayatını kaybetti... "Canım annem bu gece huzura kavuştu"

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Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı. Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu bu akşam hayatını kaybetti.



CANIM ANNEM BU GECE HUZURA KAVUŞTU...

Ünlü sanatçının oğlu Yiğit Çolak acı haberi böyle duyurdu:



Ünlü sanatçı yarın Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DUALARINIZA İHTİYACIM VAR

Bahar Öztan, geçtiğimiz ekim ayında sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı:

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"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var."