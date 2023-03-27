Bahar daveti buluşturdu

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Otelin eşsiz büyülü ortamında birbirinden lezzetli ikramların sunulduğu davette, Valmont’un özel güzellik sırları paylaşıldı. Tarihi ve ikonik mekândaki güzellik saatine Şebnem Özinal, Ayla Öztürk, Ece Vahapoğlu, Günsel Ülkü, Tülin Kartoz, Arzu Kunt, Kadriye Olgar, Alegra Levi gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı.

Davette Valmont’un en yeni ürünü olan yenilikçi DetO2X Eye Krem tanıtıldı. Spa By Luxury’da profesyonel cilt bakımında, alanında uzman terapistler tarafından uygulanan Valmont cilt bakımı ritüelleri de anlatıldı. Davete katılan ünlü isimler uzmanlara merak ettikleri soruları sorarken ürünleri deneme fırsatı da buldu.

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Berrak Akkoç - Barış AtikAlegra LeviArzu Kunt - Güneş Eren - Kadriye OlgarŞebnem ÖzinalEce Vahapoğlu

Afrika’ya açılıyor

Türk iş insanı, yatırımcı, koleksiyoner, girişimci Emir Kaya, dünyanın en büyük koleksiyonerlerinden. Kaya Holding ve mobilya markası Nomenzi ile dünyaya adını duyuran Kaya, yatırımlarını PhotoEnerji Jeneratör ile Afrika’da da sürdürme kararı aldı. Emir Kaya, Afrika’daki yatırım kârlılığını Türkiye’deki yatırımcılarla paylaşacak.

Dostlardan doğum günü sürprizi

Uğur Heperol’un doğum günü spor, sanat, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla kutlandı.



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Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, oyuncu İlker Ayrık, iş insanı Ersin Kayalar, Onur Ehliz ve Bülent Eriş, arkadaşları Heperol’un doğum gününü bir mekânda kutladı. Fenerbahçeli olan dostlar, Heperol için Fenerbahçe formalı pasta hazırlayarak sürpriz yaptı. Doğum gününe katılan isimler, kutlamadan fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

Biliyorsunuz ben, bana gelen duyumların peşinden gider ve haberleştiririm. Bazen o duyumlar insanı yanlış yönlendirir. Miray Daner-Oğulcan Engin haberinde olduğu gibi. Bir haberim yanlış çıktığında da geri adım atmasını bilirim. Maalesef bu haberde de aldığım istihbarat beni yanlış yönlendirdi. Taraflarla yaptığım konuşmalarda bu olayların hiç yaşanmadığını öğrendim. Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden ve okurlardan özür dilerim.

