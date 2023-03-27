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Bahar daveti buluşturdu

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#Berrak Akkoç#Valmont X Spa By Luxury#Pera Palace Hotel
Bahar daveti buluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:35

20 yılı aşkın deneyime sahip Spa By Luxury kurucusu Berrak Akkoç ev sahipliğindeki “Valmont x Spa By Luxury” daveti Pera Palace Hotel’de gerçekleşti.

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Otelin eşsiz büyülü ortamında birbirinden lezzetli ikramların sunulduğu davette, Valmont’un özel güzellik sırları paylaşıldı. Tarihi ve ikonik mekândaki güzellik saatine Şebnem Özinal, Ayla Öztürk, Ece Vahapoğlu, Günsel Ülkü, Tülin Kartoz, Arzu Kunt, Kadriye Olgar, Alegra Levi gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı.

Davette Valmont’un en yeni ürünü olan yenilikçi DetO2X Eye Krem tanıtıldı. Spa By Luxury’da profesyonel cilt bakımında, alanında uzman terapistler tarafından uygulanan Valmont cilt bakımı ritüelleri de anlatıldı. Davete katılan ünlü isimler uzmanlara merak ettikleri soruları sorarken ürünleri deneme fırsatı da buldu.

Bahar daveti buluşturdu

Berrak Akkoç - Barış Atik
Bahar daveti buluşturdu

Alegra Levi
Bahar daveti buluşturdu

Arzu Kunt - Güneş Eren - Kadriye Olgar
Bahar daveti buluşturdu

Şebnem Özinal
Bahar daveti buluşturdu

Ece Vahapoğlu

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Afrika’ya açılıyor

Türk iş insanı, yatırımcı, koleksiyoner, girişimci Emir Kaya, dünyanın en büyük koleksiyonerlerinden. Kaya Holding ve mobilya markası Nomenzi ile dünyaya adını duyuran Kaya, yatırımlarını PhotoEnerji Jeneratör ile Afrika’da da sürdürme kararı aldı. Emir Kaya, Afrika’daki yatırım kârlılığını Türkiye’deki yatırımcılarla paylaşacak.

Bahar daveti buluşturdu

Dostlardan doğum günü sürprizi

Uğur Heperol’un doğum günü spor, sanat, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla kutlandı.

Bahar daveti buluşturdu

Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, oyuncu İlker Ayrık, iş insanı Ersin Kayalar, Onur Ehliz ve Bülent Eriş, arkadaşları Heperol’un doğum gününü bir mekânda kutladı. Fenerbahçeli olan dostlar, Heperol için Fenerbahçe formalı pasta hazırlayarak sürpriz yaptı. Doğum gününe katılan isimler, kutlamadan fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.
Bahar daveti buluşturdu


Düzeltme ve özür

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Biliyorsunuz ben, bana gelen duyumların peşinden gider ve haberleştiririm. Bazen o duyumlar insanı yanlış yönlendirir. Miray Daner-Oğulcan Engin haberinde olduğu gibi. Bir haberim yanlış çıktığında da geri adım atmasını bilirim. Maalesef bu haberde de aldığım istihbarat beni yanlış yönlendirdi. Taraflarla yaptığım konuşmalarda bu olayların hiç yaşanmadığını öğrendim. Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden ve okurlardan özür dilerim.

Bahar daveti buluşturdu



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#Berrak Akkoç#Valmont X Spa By Luxury#Pera Palace Hotel

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