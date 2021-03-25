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Haber Giriş: 25.03.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Bahar Candan saldırıya uğradı - Son durumunu ablası Nihal Candan paylaştı

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Bahar Candan saldırıya uğradı - Son durumunu ablası Nihal Candan paylaştı

Son olarak "Doya Doya Moda" programıyla gündeme gelen Bahar Candan'ın saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Hastanedeki görüntülerini paylaşan Bahar Candan'ın durumuna ilişkin açıklamayı ablası Nihal Candan yaptı. Kardeşinin apar topar hastaneye götüren Nihal Candan, katıldığı programda Bahar Candan'ın saldırıya uğradığını söyledi.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan, katıldığı programda kardeşinin saldırıya uğradığını açıkladı. İddiaya göre, Bahar Candan Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında yüzünden saldırıya uğradı. 

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan yaşananları şu sözlerle anlattı: 'İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım.'

 

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