Bade İşçil: Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor

Bade İşçil, sosyal medyayı “teşhir alanı” olarak nitelendirmiş ve şunları söylemişti: Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Ayrıca Yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim dinimizde komşusu açken tok yatmak bile yoktur. Bunları bu kadar afişe etmek saçmalık. Bana göre yapılan sadece ‘Bu markayı giyeceksin, bunu yiyeceksin’ dayatması.