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Haber Giriş: 06.02.2020 - 08:23,Son Güncelleme:/

Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Gizem Karaca, babası Cüneyt Karaca’nın antika otomobilleri üzerindeki icrayı kaldırdı.

Ünlü oyuncunun iki ayrı davada avukatlığını yapan Oktay Süleyman Öztürk, ücretinin bir kısmını ödemediği gerekçesiyle hem Gizem Karaca hem de ona kefil olduğunu söyleyen babası Cüneyt Karaca hakkında icra takibi başlattı. Avukat Öztürk, İstanbul 5’inci İcra Dairesi’nden Cüneyt Karaca’nın 1975 model Buick, 1973 model Opel otomobil için haciz kararı aldırdı. Karaca, Öztürk’e tüm davalardan kaynaklı hak ve alacaklarına karşılık 7 bin 500 TL ödedi. Karaca’nın vekalet ücretini ödemesinin ardından avukat Öztürk de icra takibi dosyasındaki hak ve alacaklarından feragat etti. 

 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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