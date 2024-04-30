Kendisi de o dünyadan geldiği için bu işleri iyi biliyor... Babam bana futbolcularla aşk yaşamayı yasakladı

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Aslına bakılırsa yeşil sahaların yıldızları da sevgililerini genellikle gösteri dünyasından seçer. Durum böyle olunca da özel hayatlarına olan merak iki katına çıkar.

Ama diğer yandan bu pırıltılı dünyalarda yaşanılan aşkların çoğu da öyle uzun ömürlü olmaz. Bakmayın siz David ve Victoria Beckham'ın küllenmeyen aşkına.

Onun ardında da ne ihanet iddiaları, ne çalkantılar var. Yine de belli ki çiftin inadı ve kararlılığı, en az birbirlerine olan sevgileri kadar etkili bu ilişkiyi ayakta tutma konusunda.

GÜZEL KIZINI KORUMAK İSTİYOR

Bu dünyada olup bitenleri en iyi de işin içinde olanlar bilir. Tıpkı İspanya'nın birinci ligi LaLiga'nın eski patronu Paco Jemez gibi.

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Kendisi de eski bir futbolcu olan Jemez'in hayattaki en önemli varlığı da biricik kızı, tıpkı bütün anne ve babalar gibi. Onun tırnağına bile zarar gelmesini istemiyor Jemez.

Tecrübeli futbol ustasının, bir sosyal medya fenomeni olan kızı Nadia Jemez de bu konuda ilginç bir açıklama yaptı.

24 yaşındaki Nadia, babasının kendisine futbolcularla aşk yaşamayı yasakladığını söyleyerek bütün dikkatleri üzerine çekti.

O NASİHAT KULAĞINA KÜPE OLDU

Nadia Jemez, babasının mesleği gereği futbol dünyasının içinde büyüdü. Her zaman da onun öğütleri genç kadının kulağına küpe oldu.

Söylediğine göre Nadia, futbolcularla romantik ilişki yaşamak yerine onları arkadaşı gibi görmeyi de yıllar içinde öğrendi.

Nadia Jemez, Alman Bild gazetesinin podcast yayınına konuk oldu. O sırada da babasının kendisine her zaman futbolcularla romantik ilişki yaşamaması konusunda öğüt verdiğini anlattı.

Anlattığına göre Nadia da her zaman bu öğüdü tuttu. Diğer yandan futbolcularla arkadaş olmakta ne kendisinin ne de babasının bir sakınca gördüğünü sözlerine ekledi.

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Nadia Jemez "Babam bana futbolcularla ilişkiye girmememi söyledi. Ben de asla bir futbolcuyla romantik ilişki yaşamadım, asla onlardan birini öpmedim" diye sürdürdü sözlerini genç kız.

'BABAMDAN BENİM FOTOĞRAFLARIMI İSTİYORLARDI'

Nadia babasının Meksika'da top koşturduğu yıllarda yaşadığı bir olayı da anlattı yayında. O dönemde basının babasından sürekli kendi fotoğraflarını istediğini anlattı.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü genç kadın: " Meksika'da spor basını futbolcuların özel hayatlarıyla çok ilgilenir. Ve o sırada babamdan benim fotoğraflarımı istemişler. Bunu da bir maçtan sonra düzenlenen bir basın toplantısında yaptılar."

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Nadia Jemez geçen yıl da Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Pique'nin de adının geçtiği bir olayla gündeme gelmişti.

PIQUE'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Nadia'nın ileri sürdüğüne göre Pique, Nadia'yı arabasına almış ve kendisine karşı rahatsız edici davranışlarda bulunmuştu.

Nadia'nın ileri sürdüğüne göre Gerard Pique, trafik ışıklarına da hiç aldırmadı. Hatta bunun gayet etkileyici bir davranış olduğunu belirtti.

Nadia Jemez o olay hakkında şöyle konuşmuştu. "Beni aşağıladı. Ona insan olarak güvenmiyorum. Sanırım bu onunla konuşacağım ilk ve son seferdi" diyerek sözlerini tamamlamıştı.