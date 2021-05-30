MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBaba-kızdan sürpriz proje
GeriMagazin Baba-kızdan sürpriz proje
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 30.05.2021 - 07:23 | Son Güncelleme:

Baba-kızdan sürpriz proje

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baba-kızdan sürpriz proje

KAÇIŞ sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, yeni bir yarışma programı ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü şovmen, dün Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi. “Çarkıfelek” programıyla yıllardır seyirciye buluşan Mehmet Ali Erbil, bu kez farklı bir program için Polat Yağcı ile anlaştı. Yeni bir yarışma projesi için el sıkışan Erbil’e küçük kızı Yasmin’in de eşlik edeceği öğrenildi. Detayların henüz netleşmediği programda baba kızın programı birlikte sunacağı açıklandı.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi