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Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Azra Akın'ın spor kazası!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Azra Akın'ın spor kazası!
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Azra Akın önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Akın, omuzundaki bandajı soran muhabirlere “Spor salonunda yaptığım ters bir hareketten dolayı ufak bir kaza geçirdim” cevabını verdi.

Azra Akının spor kazası

İş Yapış Şekilleri Değişti: Teknoloji Sektörünün Önde Gelen İki İsmi Bakın Neler Söyledi?Teknoloji Editörü Ali Yavuz Şahin’in konuğu sektörün önde gelen isimlerinden Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ve Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı. Bakın Didem Hanım ve Behçet Bey; pandemi sürecinde iş yapış şekilleri, güvenlik konusunda alınması gereken tedbirler, Cisco ve Tech Data arasındaki işbirliği, Covid-19 sonrası bizleri neler bekliyor, şirketlerin KVKK uyumluluğu konusunda yapması gerekenler, uzaktan iletişim çözümleri gibi konularda neler söylüyor…(Sponsorlu İçerik)
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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