Azra Akın: Güzellik kalple olur

Geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen 2021 Miss Turkey güzellik yarışmasının jürisinde yer alan Azra Akın, hafta sonu Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi. “Yeni seçilen güzellerin yolları açık olsun, onların yanındayım. Kızlarımız o kadar donanımlı ki; başka diller konuşabiliyorlar, güzel hayalleri var” diyen Akın, “güzellik” kavramı hakkında da konuştu: “Bu yarışma için fiziksel özellikler önemli tabii ama eğitim, sosyal beceri, iletişim kurabilmek, faydalı olmak da var hayatta. Güzellik bir bütündür, kalp ve duyarlılıkla olur. Ben ‘Dünya Güzeli’ seçildim, bunun misyonu aynı zamanda faydalı olmak. Zaten asıl mesele bu.”

YANGINDA ZARAR GÖRENLER İÇİN BAĞIŞ TOPLAYACAĞIZ

Topluma fayda sağlayabileceği projelerde yer almaya özen gösterdiğini dile getiren Azra Akın, yönetim kadrosunda bulunduğu dernekle yardım kampanyası hazırlığında olduklarını da açıkladı: “Yakında bir ödül töreni yapacağız. Orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için bağış toplayacağız. Benim misyonum, farkındalık yaratmak.”

İki yeni proje

Uzun süredir setlerden uzak olan Azra Akın, oyunculuğu özleyip özlemediği sorulunca şöyle dedi: “Şu sıralar bir televizyon programı ve bir de bağımsız sinema filmi projesi var önümde. Benim bağımsız sinemaya ayrı bir tutkum var. Elimden geldiğince festivalleri de takip ediyorum.”

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