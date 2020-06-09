Son dakika: Usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Ölümü sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşındaydı...

Usta oyuncunun acı haberinin ardından LÖSEV resmi Twitter sayfasında baş sağlığı mesajı yayınladı.



'Kanserle mücadelesi sırasında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşegül Atik'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı ile sabırlar dileriz...'

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy olan oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla çeşitli skeçlerde yer aldı. Oyuncu, 'En Son Babalar Duyar'ın başta olduğu birçok dizide oynadı.