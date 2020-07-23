Ayşe Kökçü:İtinayla ayak kırılır
Ayşe Kökçü, Bodrum tatilinde ayağını kırdı.
“Bizimkiler” dizisinde canlandırdığı ‘Nazan’ rolüyle hafızalara kazınan Ayşe Kökçü, Bodrum tatilinden alçıya alınmış ayağının fotoğrafını paylaştı, o karenin altına da “İtinayla ayak kırılır” diye yazdı.
* Kökçü, tarak kemiğinin kırıldığını söyledi: “Terlikle sokakta yürürken parkeye takıldım, ayak tarak kemiğim kırıldı. Çok şükür ameliyatlık bir durum yok. 10 gün sonra alçı çıkarılacak, onun yerine plastik ayakkabı kullanacağım.”
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