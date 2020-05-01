MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAyşe Engin ile Sinan Engin'den 45 gün sonra ilk
GeriMagazin Ayşe Engin ile Sinan Engin'den 45 gün sonra ilk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ayşe Engin ile Sinan Engin'den 45 gün sonra ilk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşe Engin ile Sinan Engin'den 45 gün sonra ilk
Abone Olgoogle-news

Ayşe Engin, eşi Sinan Engin ile koruyuculu ve maskeli bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

 Engin fotoğrafına, “45 gün sonra payımıza düşen havayı aldık, ilk kez dışarıdayız. Şükürler olsun Allah’ım aldığımız her nefese, şükürler olsun bize bağışladığın havaya, toprağa, suya. Bu arada Sayın Sinan Engin sosyal mesafe lütfen... Ayrıca kadınlar önden yürür! Şu evde geçen mecburi günlerde herkes karısının kıymetini bilecek” notunu yazdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle