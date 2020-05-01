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Ayşe Engin ile Sinan Engin'den 45 gün sonra ilk
Ayşe Engin, eşi Sinan Engin ile koruyuculu ve maskeli bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Engin fotoğrafına, “45 gün sonra payımıza düşen havayı aldık, ilk kez dışarıdayız. Şükürler olsun Allah’ım aldığımız her nefese, şükürler olsun bize bağışladığın havaya, toprağa, suya. Bu arada Sayın Sinan Engin sosyal mesafe lütfen... Ayrıca kadınlar önden yürür! Şu evde geçen mecburi günlerde herkes karısının kıymetini bilecek” notunu yazdı.
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