Ayşe Engin ile Sinan Engin'den 45 gün sonra ilk

Engin fotoğrafına, “45 gün sonra payımıza düşen havayı aldık, ilk kez dışarıdayız. Şükürler olsun Allah’ım aldığımız her nefese, şükürler olsun bize bağışladığın havaya, toprağa, suya. Bu arada Sayın Sinan Engin sosyal mesafe lütfen... Ayrıca kadınlar önden yürür! Şu evde geçen mecburi günlerde herkes karısının kıymetini bilecek” notunu yazdı.