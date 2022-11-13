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Ayşe Bugay 'Oğlumdan şiddet gördüm demişti... Ömer Bugay sessizliğini Kelebek'e bozdu: Annem beni hiç sevmedi

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#Ömer Bugay#Umur Bugay#Ayşe Bugay
Ayşe Bugay Oğlumdan şiddet gördüm demişti... Ömer Bugay sessizliğini Kelebeke bozdu: Annem beni hiç sevmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 07:12

Merhum senarist Umur Bugay’ın eşi Ayşe Bugay, birkaç ay önce oğlu Ömer Bugay’dan şiddet gördüğünü öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Ömer Bugay, suskunluğunu Kelebek için bozdu.

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HEP HAKARET EDERDİ

“Annem beni çocukluğumdan bu yana sevmedi. Hep hakaret ederdi. ‘Babana bir şey olursa seni inim inim inleteceğim’ derdi. Bunu babama söylediğimde bu endişemi geçiştirir, ‘O senin annen, neden öyle şeyler yapsın’ derdi. Babamın koruma kalkanı aradan çekildiğinde korkunç bir şeyle karşı karşıya kaldım.”

DÖVDÜĞÜM İDDİASI YALAN

“Annemin onu dövdüğüm şeklindeki hikâyelerinin hepsi yalan. Kaldı ki ne rapor ne de doktor kontrolü var. Annem bunları sözlü söylediğinde kabul gördü maalesef. Hem beni ortada bıraktı hem de hastalıklı göstermeye çalıştı. O sürekli konuştu ama beni ve hamile eşimi ne hale koyduğunu kimse bilmiyor.”

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BENİ TIMARHANEYE TIKTI

“Evet, geçmişte alkol sorunlarım oldu, tedavi de gördüm. Ama bana hastanede yaşattıklarını unutamıyorum. Gece yarısı iki hasta bakıcı beni en ağır hastaların tedavi gördüğü kapalı bölüme nam-ı diğer tımarhaneye tıktı. Bunu yapma emrini verenin annem olduğunu sabah babam gelip beni çıkardığında öğrendim.”

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Ayşe Bugay Oğlumdan şiddet gördüm demişti... Ömer Bugay sessizliğini Kelebeke bozdu: Annem beni hiç sevmedi

2003 yılında kendisine ‘manik depresif’ teşhisi konulduğunu belirten Ömer Bugay, tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

EŞİMLE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUZ

“Ben Bebek’teki evden çıkarıldım. Çaresiz olduğum için hamile eşim Fidan’la Lüleburgaz’da bir tanıdığımızın yanına geldik. Şimdi burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Annem, kız kardeşim Zeynep’le birlik oldu. Benim sefil olup ayaklarına gitmemi bekliyorlar. Anlatacak çok şey var ama hukuki süreç devam ettiği için yaptıklarını açıklayamıyorum.”

Ayşe Bugay Oğlumdan şiddet gördüm demişti... Ömer Bugay sessizliğini Kelebeke bozdu: Annem beni hiç sevmedi

75 yaşındaki Ayşe Bugay, oğlu Ömer Bugay’ın şiddetine maruz kaldığını öne sürerek mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. 

 

 

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