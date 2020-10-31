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Aynur Aydın: Sergio Ramos’u reddettim
Aynur Aydın, Real Madrid’in İspanyol yıldızı Sergio Ramos’u reddettiğini söyledi.
Sinan Akçıl’ın sunduğu, Uçankuş TV’de yayınlanan “Piyanist” programına konuk olan Aynur Aydın, dünyaca ünlü futbolcu ile aralarında geçen olayı şöyle anlattı: “İsveç’te yaşadığım dönem Sergio Ramos’la aynı otelde kalıyorduk. Bir gün arkadaşı geldi yanıma ve ‘Ramos seninle tanışmak istiyor’ dedi. Ben de reddettim. O dönem Sergio Ramos’u tanımıyordum.”
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