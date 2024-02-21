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Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda

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#Cate Blanchett#Ayrılan Ünlü Çiftler#Andrew Upton
Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 10:51

Adı, Hollywood’un son 20 yılına damga vuran en yetenekli ve başarılı oyunculardan biri olarak anılıyor. Alışılmış güzellik kalıplarının çok uzağında, kendine has tavrı ve tarzıyla her zaman etrafına ışık saçtığını söylemek de abartılı olmaz.

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Sinema otoriteleri onu kamerayı seven, güzel ve mana dolu bir yüze sahip diye tanımlıyor. Avustralya’da doğan ve Oscar kazanan ilk ve tek oyuncu. Hem de bir değil tam iki tane Oscar’ı var.

SINIRSIZ YETENEĞİ ONU HOLLYWOOD’UN EN BÜYÜK YILDIZLARINDAN BİRİ YAPMIŞTI

Yüzüklerin Efendisi’nde bir Elf kraliçesi, Marvel evreninde ölüm saçan bir tanrıça, sadece İngiltere’nin değil dünyanın kaderini değiştiren I. Elizabeth, müzik dünyasının en büyük efsanelerinden Bob Dylan…

Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda
Çifte Oscar'lı Cate Blanchett Hollywood'un en büyük yeteneklerinden biri kabul ediliyor

Cate Blanchett’in izleyeni büyüleyen yeteneğiyle altından kalkamayacağı bir rol yok gibi görünüyor. Eleştirmenler onu çağın en yetenekli oyuncuları listesinin ilk sıralarına yazıyor.

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Hollywood’un en büyük yönetmenlerinin çalışmak için kapısını çaldığı en büyük yıldızlarından biri olan Blanchett, tüm bu ünü ve görkemli kariyerine zıt bir şekilde oldukça mütevazi bir hayatı olan, gözlerden uzakta yaşamayı seçen bir oyuncu.

Pazar günü düzenlenen BAFTA Film Ödülleri'nde yine kırmızı halıda herkesi büyüleyen Cate Blanchett'in, yıllardır parmakla gösterilen mutlu yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyor.

Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda

YÜZÜĞÜ BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU… MUTLU YUVANIN ÜZERİNDE KARA BULUTLAR MI VAR?

Kırmızı halıda göz alıcı güzelliğiyle gülümseyerek pozlar veren Cate Blanchett'in parmağında evlilik yüzüğünün olmaması bu söylentileri alevlendirdi.

Zaten yıldız oyuncu bir süredir katıldığı etkinliklerde de parmağında yüzüğü olmadan görülüyor. Üstelik 27 yıldır 58 yaşındaki ünlü oyun yazarı Andrew Upton'la evli olan 54 yaşındaki Avustralyalı aktris son aylarda hep tek başına…

Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda

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90’lı yılların başında Avustralya’da tanışan ve birlikte birçok tiyatro oyunu sahneleyen çift Hollywood’un en sağlam evliliklerinden birine sahipti.

Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda
Üç oğulları olan çift 2015'te bir de Edith adını verdikleri kız çocuk evlat edinmişti

KOCASI AYLARDIR ORTADA YOK

Daha doğrusu dışarından bakıldığında mutlu bir çift görüntüsü veriyorlardı. Normal koşullarda eşini kırmızı halılarda, özel davetlerde ve ödül törenlerinde yalnız bırakmayan Andrew Upton, aylardır Cate Blanchett’in yanında görünmedi.

Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda
Cate Blanchett aylardır hep yalnız ve parmağında da evlilik yüzüğü olmadan görüntüleniyor

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Bu durum uzun süredir devam ettiği için de çiftin sapasağlam görünen evliliğinin sallantıda olduğu hatta belki ayrılmış bile olabilecekleri konuşulmaya başladı.

En sonunda bu dedikoduları güçlendiren bir detay daha ortaya çıktı.

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HEP DÖNMEK İSTEDİĞİ MEMLEKETİNDEKİ EVİNİ SATMAYA ÇALIŞIYOR

Cate Blanchett, üst üste rol aldığı, zorlayıcı karakterler canlandırdığı filmlerin kendisini yorduğunu; artık memleketine dönüp daha sakin bir hayat yaşamak istediğini söylüyordu.

Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda
Yıldız oyuncu "Yuvama geri dönmek istiyorum" demişti... Şimdi o yuvayı satmaya çalışıyor

Yıldız oyuncunun böyle hasret duyduğu memleketi Melbourne'deki evini de satışa çıkardığı ortaya çıktı. Blanchett ve kocası 2015’ten beri İngiltere’den satın aldıkları evlerinde yaşıyordu.

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Basına konuşan çifte yakın bir kaynak “Cate'i yüzüğü olmadan görmek arkadaşları arasında şok etkisi yarattı. İlk kez her şeyin o kadar da güllük gülistanlık olmadığını düşünmeye başladılar” diyerek şüpheleri iyice artırdı.

Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda
54 yaşındaki Cate Blanchett ve 58 yaşındaki Andrew Upton, 27 yıldır yani ömürlerinin yarısı boyunca birlikteydi

EŞİ İÇİN “SUÇ ORTAĞIM” DİYORDU: ARAMIZDAKİ BAĞ ÇOK GÜÇLÜ

Ünlü çiftin 22 yaşında Dashiell, 19 yaşında Roman ve 16 yaşında Ignatius adında üç oğlu var. 2015 yılında evlat edindikleri kızları Edith de 8 yaşında.

Özel hayatı konusunda oldukça ağzı sıkı olarak tanınan Cate Blanchett, mutlu evliliğinin sırrını “Eşimle suç ortaklığı yapmamız” diye anlatmıştı.

Aylardır ne yanında kocası ne parmağında yüzüğü var… Ünlü oyuncunun 27 yıllık mutlu yuvası sallantıda
Ünlü çift en son ağustos ayında çıktıkları İbiza tatilinde birlikte görüldü

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Kocası için “İşim hakkında derin sohbetler edebileceğim tek kişi eşim. Çoğu artist çiftler bunu yapmayı reddediyor, biz öyle değiliz. Andrew gerekli olan mesafeyle bana tavsiyelerde bulunabilecek ve bana yardım edebilecek kadar cömert ve güçlü bir karaktere sahip.” diyen Blanchett çocuklarının Andrew Upton’la olan bağlarını daha da güçlendirdiğini söylüyordu.

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#Cate Blanchett#Ayrılan Ünlü Çiftler#Andrew Upton

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