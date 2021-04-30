MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım
GeriMagazin Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 30.04.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp yazışmalarını ifşa eden oyuncu Aygün Aydın, 'Hakan Sabancı'ya veda mesajı yazdı.

Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında,

"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.

Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal."

Aygün Aydından Hakan Sabancıya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi