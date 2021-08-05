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Haber Giriş: 05.08.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Aygün Aydın'a 15 gün hapis

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Aygün Aydın'a 15 gün hapis

SOSYAL medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yapan ve üç gün hapis yatan Aygün Aydın, paylaşımlara devam ettiği gerekçesiyle yeniden hapis cezasına çarptırıldı.

Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkillerine tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü. Mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.

Aygün Aydına 15 gün hapis

Aygün Aydın, sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı için üç gün hapis yatmıştı. 

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti Aygün Aydın cezaevine konuldu
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmişti! Aygün Aydın cezaevine konuldu

 

 

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