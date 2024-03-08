Ayakta zor duruyor ama hala aşkın peşinde... Ünlü milyarder 92 yaşında altıncı kez nişanlandı

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Yıllar geçse de onlar yaşlansa da hatta bedenleri usul usul geçip giden yıllara teslim olsa da kalpleri hala genç kalıyor... Öyle ki 90'lı yaşlarında bile aşkın peşine düşmekten geri durmuyorlar.

İşte bunlardan biri de bir döneme medya patronu olarak damgasını vuran dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan 92 yaşındaki Rupert Murdoch.

Ünlü iş insanı ilerleyen yaşı nedeniyle yürürken bastonundan ya da yanındakinden destek almak zorunda kalıyor olabilir. Ama belli ki kalbinin kapılarını aşka kapatmadı.

DAHA GEÇEN YIL EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Geçen yıl Ann Lesley Smith ile kısa bir flört döneminin ardından nişanlandığını, hemen iki hafta sonra da ayrıldıklarını açıklayan Murdoch, daha aradan bir yıl bile geçmeden yeniden evlilik hazırlıklarına başladı.

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Geçen yılın ağustos ayından bu yana flört ettiği 67 yaşındaki moleküler biyolojist Elena Zhukova ile nişanlandığını duyurdu.

Zaten konuyu takip edenler çok iyi bilir ama mesleğinde diyabet alanında uzmanlaşan Elena'nın soyadı çok tanıdık.

Çünkü ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Elena Zhukova, iş insanı Roman Abramovich'in eski eşi Daria Zhukova'nın annesi.

GELECEK YAZ EVLENMEYİ PLANLIYORLAR

Rupert Murdoch ile Elena Zhukova'nın, son anda bir değişiklik olmazsa önümüzdeki yaz aylarında evlenmeyi planladığını hatırlatalım.

Rupert Murdoch, bugüne kadar dört kez evlendi. Altı kez nişanlanan iş insanının toplamda altı tane çocuğu bulunuyor.

Ünlü iş insanı Murdoch, geçen yıl yine varlıklı bir dul olan Ann Lesley Smith ile nişanlanıp ayrılmasıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı. Murdoch'ın Smith'e verdiği 2 milyon sterlin değerindeki gösterişli nişan yüzüğü uzun uzun konuşulmuştu.

Barbados adasında yaptıkları tatilde romantik anlar yaşayan çift, evlilik için ilk adımı attıkları haberinin üzerinden iki hafta geçtikten sonra ayrıldıklarını duyurdular.

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YENİ AŞKIYLA ESKİ EŞİ TANIŞTIRDI

Bu gelişmenin ardından herkes Murdoch'ın gönül defterinin kapılarını kapatacağını düşünürken bu kez Elena Zhukova'ya gönlünü kaptırdı.

Rupert Murdoch'ın bu yeni ilişkisiyle ilgili bir başka ilgi çekici ayrıntı daha var. Murdoch ile Zhukova'yı tanıştıran kişi ünlü iş insanının üçüncü evliliğini yaptığı ve sonra da yollarını ayırdığı Wendy Deng. Yani Murdoch'ın eski karısı, onun yeni bir aşka yelken açmasına da yardımcı oldu.

Rupert Murdoch ile Elena Zhukova'nın, Yunanistan'ın Korfu adasında ünlü Christina O adlı yatla romantik bir gezi yaptığı belirtildi.

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KIZI DA BU AŞKA ARACI OLDU: Dasha ile Murdoch'ın üçüncü eski karısı Wendy iki iyi arkadaş. Zaten iddialara göre Rupert Murdoch ile Elena Zhukova'yı tanıştıranlar da Wendy ile Daria.

O DA BİR ZENGİNLE EVLİ: Elena Zhukova'nın kızı Daria bir dönem Roman Abramovich ile ilişkisi ve evliliğiyle konuşuldu. Ondan yüklü bir tazminat alarak boşandı. Bir süredir de Paris Hilton'un eski sevgilisi olarak da bilinen Yunan milyarder Stavros Niarchos ile evli.





JERRY HALL İLE EVLİLİĞİ ÖNCEKİ YIL BİTTİ

Rupert Murdoch, dördüncü ve şu ana kadarki son evliliğini bir dönemin ünlü modeli ve Rolling Stones grubundan Mick Jagger'ın eski karısı Jerry Hall ile yapmıştı. Fakat 2016 yılında başlayan bu evlilik 2022'de sona geldi.

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Murdoch ile 65 yaşındaki Jerry Hall'un boşanması uzun süre basını ve kamuoyunu meşgul etti. Çünkü ortada çok büyük bir servet vardı. Murdoch'a ait 14 milyar sterlini aşkın dev bir servet yani.

İşte o dönemde herkes, Murdoch'ın servetinden ne kadarını Hall'e boşanma tazminatı olarak vereceği merak konusu oldu.

Bu arada konuşulanlar arasında sadece Murdoch'ın kendi serveti yoktu, Hall ile evliyken yapılan yatırımlar ve alınan lüks mülkler de söz konusuydu. Çünkü Rupert Murdoch ile Jerry Hall evliyken, Oxfordshire'da değeri 12 milyon sterlin olan bir villa satın aldı.

Ardından da ünlü ve varlıklı kişilerin yaşadığı Cotswold'da bir mülk daha edindiler. Çift geçen yıl ise ABD'de bir sığır çiftliğini taşınmazları arasına kattı.

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BOŞANMA KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un ayrılacağı haberi 2022 yılının haziran ayında duyuldu. İki ay sonra da boşanma tamamlandı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Murdoch'un Reading ve Henley-on-Thames arasında genişleyen bir Georgian kır malikanesi olan Hall Holmwood House'u vereceği bildirildi.

Yeri gelmişken, her ne kadar Rupert Murdoch ile kıyaslanacak kadar olmasa da Jerry Hall'un da hatırı sayılır bir birikimi olduğunu hatırlatalım. Bir döneme damga vuran Hall de yıldızının parlak olduğu günlerde hatırı sayılır bir kazanç elde etti.

ESKİ EŞLERİNE ÖDEDİĞİ TAZMİNATLARLA BİLİNİYOR

Murdoch, boşandığı eşlerine ödediği yüklü tazminatlarla da hep gündemde kaldı. Rupert Murdoch ise Jerry Hall'dan önceki üç eşine de hatırı sayılır tazminatlar ödedi.

Murdoch ilk evliliğini Avustralyalı model Patricia Booker (yukarıda) ile 1957 ile 67 yılları arasında yaptı.

Ona herhangi bir tazminat verip vermediği bilinmiyor. Murdoch 30 yıl evli kaldığı Anna Mann'dan boşanırken ona 1 buçuk milyon sterlin tazminat ödedi.

ONA DA YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ

Rupert Murdoch ilerleyen yaşına rağmen aşk hayatına hız kesmeden devam etti. Anna Mann ile yollarını ayırdıktan sadece bir ay sonra kendi TV kanallarından birinde çalışan Wendi Deng (yukarıda) ile evlendi. Fakat onunla evliliği de 14 yıl sürdü. Boşanma sırasında da eski eşine 1. 8 milyar dolar ödedi.