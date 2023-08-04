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Atilla Bingöl'den oyuncu sevgilisi Melis Sezen'e anlamlı hediye

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#Melis Sezen#Atilla Bingöl#Mehmet Üstündağ
Atilla Bingölden oyuncu sevgilisi Melis Sezene anlamlı hediye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 07:47

Atilla Bingöl, sevgilisi Melis Sezen’e atalarını öğrenmesi için DNA kiti hediye etti.

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Güzel oyuncu Melis Sezen, atalarının peşine düştü! Şaka bir yana, aldığım duyumlara göre güzel oyuncunun sevgilisi Atilla Bingöl, Amerika’da çok popüler olan DNA kitini doğum günü için hediye etmiş.

Atilla Bingölden oyuncu sevgilisi Melis Sezene anlamlı hediye


Bingöl, bu testle ABD’de tanışmış ve bu hoş hediyeyle sevgilisini şaşırtmış. 99 dolarlık DNA kiti, tükürük örneğiyle kişinin atalarını tespit edebiliyor. Melis Sezen de tükürük örneğini kitte yazıldığı talimatlar sonucu ABD’ye göndermiş.
Belli ki çiftin ilişkileri ciddi bir boyuta doğru evriliyor. Birbirlerine güvenleri yüksek demek ki diye düşündüm. Oldukça karmaşık ve çok göç alan bir coğrafyada yaşadığımız için Melis Sezen de atalarının nereden geldiğini merak etmiş haliyle. 2 ayda geliyormuş sonuçlar; ben de takipte kalacağım...

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En büyük hayranı

Yeşil sahaların yakışıklı ismi Altay Bayındır’ın gönlünü güzel oyuncu Pelin Uluksar’a kaptırdığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

Atilla Bingölden oyuncu sevgilisi Melis Sezene anlamlı hediye

Mayıstan beri birlikte olan çift, ilişkilerini artık saklamıyor. Güzel oyuncu, sevgilisinin İstanbul’daki hiçbir maçını kaçırmıyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan maçı da izleyen Uluksar, sevgilisi Altay’a en çok tezahürat yapan kişi oldu.

34 yıllık tecrübe

Türkiye’nin ilk her şey dahil tatil köyü olan Club Marco Polo, 34 yıllık tecrübesini yaptığı renovasyonlarla süslemeye devam ediyor.

Atilla Bingölden oyuncu sevgilisi Melis Sezene anlamlı hediye

Yeniliklerin hız kesmediği otelde yaz sezonunda yerli ve yabancı ünlü sanatçıların konser programları da düzenleniyor. Otelin 300 metrelik plajının “Mavi Bayraklı” olduğunun da altını çizelim.

Denize indi

Johnny Depp, Formula 1’in patronu Ecclestone ve birçok dünyaca tanınmış ünlü ismin teknesini tasarlayan Tanju Kalaycıoğlu’nun; ülkemizde farklı alanlarda yatırımları bulunan Mirzaoğlu Holding adına üretim ve yönetim sürecini üstlendiği ülkemizin en lüks guleti “Sallyna” denize indirildi.

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Atilla Bingölden oyuncu sevgilisi Melis Sezene anlamlı hediye

48 metre boyunda, 82 metre eninde, 220 ton ağırlığındaki yelkenli gezi yatının tasarımında Kalaycıoğlu, Türk guletlerinden esinlenmiş.

Âşıkların kahvaltı keyfi

Bir süredir aşk yaşayan Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran, önceki gün Arnavutköy’deydi. Defne Samyeli’nin single çalışması sırasında tanışan ikili, aşk dedikodularını reddetmiş, arkadaş olduklarını söylemişti.

Atilla Bingölden oyuncu sevgilisi Melis Sezene anlamlı hediye

Belli ki arkadaşlık aşka dönüşmüş, çift şimdilerde ilişkilerini saklamadan yaşıyor. Ünlü aranjör ve güzel şarkıcı, Arnavutköy’e kahvaltıya gelmişti. Baş başa kahvaltı yapan çift, sonrasında kısa bir yürüyüş yaptı.

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#Melis Sezen#Atilla Bingöl#Mehmet Üstündağ

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