Atatürk rolü Fikret Kuşkan'ın

Filmin yapımcıları, Atatürk rolü için Fikret Kuşkan ile anlaştı. Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda’nın, yapımını ise Tarçın Film’in üstlendiği yapımda Mehmet Akif Ersoy’u Yavuz Bingöl oynayacak. Kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı’nın da yer aldığı “Akif”in çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da gerçekleştirilecek. Yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk’ün oturduğu film, İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilmesinden tam 100 yıl sonra; 12 Mart 2021’de vizyona girecek.