Ata Demirer'in zor anları... Yürümekte güçlük çekti

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Arkadaşları destek oldu

Ata Demirer önceki gün Cihangir’deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Sulhi Aksüt ve Emre Kınay’ın da bulunduğu ekip mekanda 8 saat kaldı. Kahkahaların havada uçuştuğu keyifli sohbetin ardından mekandan ayrılan Ata Demirer’in yürümekte güçlük çektiği görüldü. Arkadaşlarının koluna girerek yardımcı olduğu komedyen sorular karşısında “İyi akşamlar” demekle

yetindi. (Sayit DURMAZ)

Azerbaycan’dan yahşi ilgi

Edis, Azerbaycan’da konser vermeye hazırlanıyor.

7 Mayıs’ta Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konserin biletleri 45 gün önceden satışa çıktı. 1500 bilet sadece birkaç saat içinde tükendi. Bu ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Edis, Bakü’ye 30 kişilik ekibiyle gidecek ve özel bir şov sunacak.

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Çocuğun yanında konuşmayalım

İbrahim Çelikkol önceki gün Levent’teydi.

Oğlu Ali’yle görüntülenen oyuncu, kolunun neden sargıda olduğu sorulunca “Omuzda kas ezilmesi var. Spor yaparken oldu” dedi. Çelikkol hakkındaki boşanma haberlerine de şu yanıtı verdi: “Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey? Çocuğun yanında bunları konuşmayalım.” (Behlül AYDIN)

Her şey yolunda

Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, geçtiğimiz akşam Etiler Da Mario adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerle kısa süreli sohbet eden Orman, “Kimi bekliyorsunuz burada? Şansa biz de denk geldik galiba. Her şey yolunda” diyerek araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)

İlişki durumum hayırlısı...

Uğur Güneş, önceki akşam Cihangir’deydi.

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Geçtimiz hafta Orta Doğu’nun en büyük ödül töreni olan Murex d’Or Ödülleri gecesinde “uluslararası en iyi oyuncu” ödülüne layık görülen Güneş, “Çok onur verici bir şeydi. Bu benim ilk uluslararası ödülüm. Çok mutlu oldum” dedi. Güneş, “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusuna ise “Bekarım, şu an bir şey yok. İlişki durumum şu an ‘hayırlısı’. Doğru insanı bulduğum zaman neden olmasın” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

İlişkimiz güzel gidiyor

Oyuncu sevgililer Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz önceki akşam Etiler Da Mario’da yemek yedi.

Mekan çıkışı ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Navruz, “Şu an yeni projeler okuyoruz. Birlikte bir iş gelirse tabii ki olur. İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz” dedi. (Sayit DURMAZ)

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8 saat aynı mekanda

Emre Kınay önceki akşam Cihangir’deydi.

Kınay, bulunduğu mekandan arkadaşları ayrılınca Ata Demirer’in masasına geçti. Oyuncu, yaklaşık 8 saat kaldığı mekandan ayrılırken objektiflere yansıdı. Kınay, soruları ise yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)