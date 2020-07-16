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Ata Demirer mutfakta menemenin püf noktalarını anlattı!
Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda menemen yapmak için kullandığı malzemeleri saydı ve yine kendi tarzıyla menemen yapmanın püf noktalarını anlattı.
Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, esprili paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Menemen için kullanacağımız kıyma buzluktan çıkarılınca kesme tahtasına konmamalı çok uğraşıyorsunuz ondan sonra”
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