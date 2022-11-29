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Asya ve Derin Miami'de

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Yaşar#Cansu Dere#Melis Sezen
Asya ve Derin Miamide
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:51

Kanal D’nin yayınlandığı dönem büyük ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”in Asya’sı Cansu Dere ile Derin’i Melis Sezen birlikte tatile çıktı.

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Amerika’ya giden ikili, Miami’de gündüzleri sıcak havanın tadını çıkarırken geceleri eğlenceli partilere katıldı. Cansu Dere ile Melis Sezen, Miami sahilinde çekilen renkli karelerini de sosyal medya hesaplarında takipçileriyle de paylaştı.

Asya ve Derin Miamide

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'PR YAPMAK İÇİN...'

Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla konser sonunda alkışlandı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, Mustafa Sandal’ın ‘bazı sanatçılar PR yapmak için yılbaşı sahne ücretlerini abartıyor’ açıklamasına şu yorumu yaptı:
“Yıllardır bu piyasanın içinde bir insan olarak, her şey sıradan görülürse hiçbir şeyin haber değeri olmaz. Haber demek biraz abartı demek. Tabii ki bu fiyatlarda her zaman olduğu gibi abartılar var, abartılıyor.”

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Asya ve Derin Miamide


Sahnede nazara geldiği için kırmızı renk kıyafet giymeme geleneğini sürdüren Ebru Yaşar, “Hâlâ giymiyorum bakın siyahlarla çıktım. Gerçekten korkuyorum kırmızı giymekten. Dua okuyoruz, sahneye çıkmadan bol bol” dedi.

HAYRANLARINDAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

28 Kasım’da 32 yaşına giren Edis’e fan grupları birbirinden ilginç kutlamalar yaptı.

Asya ve Derin Miamide

Hayranları Edis’in evcil dostları Jüpiter ve Kar’ın yer aldığı bir illüstrasyon hazırladı. Sürpriz karşısında çok duygulanan Edis bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fan grupları, Edis’in elçisi olduğu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) hakkında bilgilendirme videosu hazırlayıp onun adına bağış da yaptı.

ÇOK SOĞUK

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Ahu Yağtu önceki gece Etiler’deki bir mekana girerken görüntülendi.

Asya ve Derin Miamide

Yağtu, yanındaki arkadaşlarına “Hadi acele edin. Hava çok soğuk” diye seslendi. Oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

BU KADARINI BEN BİLE TAHMİN ETMEDİM

Bendeniz, 12 hit şarkısını güncel versiyonlarıyla “Best Of Bendeniz Vol 2” albümünde bir araya getirdi. Geçen hafta yayınlanan albüm büyük ilgi gördü.

Asya ve Derin Miamide

Ünlü şarkıcı gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Gerçekten bizi çok özlemişler. Best Of Bendeniz Vol 2 albümüm çok sevildi. Bu kadarını ben bile tahmin etmedim. Albümdeki şarkılarımın çoğu slow parçalar. Şunu anladım ki hitlerim kadar duygusal şarkılarımla da iz bırakmışım.”

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GÖNLÜM ÇİÇEKLENDİ

25 Kasım’da yeni yaşını kutlayan Göksel, hayranlarına yeni şarkı müjdesi verdi.

Asya ve Derin Miamide

Göksel, sosyal medya hesabından stil danışmanı Gabriele Papi imzalı tarzı ve Aytekin Yalçın imzalı fotoğrafını yükledi. Ünlü şarkıcı o karenin altına şu notu düştü:
“Doğum günüm ya, doldum taştım. Evim, gönlüm çiçeklendi. Yeni şeyler oluyor hayatımda. 9 Aralık’ta çıkacak yeni şarkım da doğum günümün müjdesi olsun.”

 

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#Ebru Yaşar#Cansu Dere#Melis Sezen

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