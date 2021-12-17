Aslıhan Malbora: Soyadı mağduruyum

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Oyuncu Aslıhan Malbora Zorlu PSM’nin YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye konuk oldu. Oyunculuk kariyerinin başlangıcından ilk set deneyimine tüm soruları yanıtlayan Malbora, neşeli halleriyle dikkat çekti.



Kötü espri yapılıyor



İbrahim Selim’in sorduğu “Soyadının anlamına ilk ne zaman baktın ve bununla ilgili yapılan en kötü şaka neydi?” sorusuna oyuncu, verdiği yanıtla stüdyodaki herkesi güldürdü: “İsmimin anlamına bakmadım çünkü kendim farkına varıp soyadımın tuhaflığını anladığım an bunu aileme hemen sordum. En kötü şakaya gelirsek, ‘Malbora mı? Kısa mı uzun mu?’ şeklinde yapılan kötü şakalar diyebiliriz. Ya da birisiyle tanışıyorum, ‘Merhaba ben Aslıhan Malbora’ dediğimde karşı taraftan da kötü esprilerle karşılaşıyorum. Anlamına gelecek olursak; “Milli mücadele zamanında atalarım, mallarını kaybetmiş ve mallarının alabora olmasından dolayı bu isim ortaya çıkmış.”

KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

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Aslıhan Malbora, oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını da programda anlattı: “Abim benden daha zeki, eyvah bir şey yapmalıyım dediğim anda halihazırda çift anadal yapıyordum. İstanbul’a geleli iki yıl olmuştu. 35.5 Akademi’de eğitimlere başladım. O zamanki menajerim görüşmeye götürdü beni. Herkes oynuyordu o anda ve ben hayatımda hiç sahneye çıkmamıştım. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum.”