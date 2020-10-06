Aslıhan Karalar liseli olmak istiyor!

Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü model, “Yurtdışından iki film teklifi aldım. Şu an görüşme aşamasındayız. Bir filmimin çekimleri bitti. Pandemi yüzündenyayın tarihi askıya alındı” dedi.

Bir dizide oynamayı çok istediğini de dile getiren Karalar, “Romantik komedi ve liseli bir karakteri oynamayı hep istemişimdir” diye konuştu.





