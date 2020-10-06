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Aslıhan Karalar liseli olmak istiyor!
Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Spor kıyafetiyle dikkat çeken Karalar, annesiyle Günaydın Steakhouse’da buluşup yemek yedi.
Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü model, “Yurtdışından iki film teklifi aldım. Şu an görüşme aşamasındayız. Bir filmimin çekimleri bitti. Pandemi yüzündenyayın tarihi askıya alındı” dedi.
Bir dizide oynamayı çok istediğini de dile getiren Karalar, “Romantik komedi ve liseli bir karakteri oynamayı hep istemişimdir” diye konuştu.
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